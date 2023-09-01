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Світоліна обіграла росіянку на шляху до третього кола US Open

Світоліна обіграла росіянку на шляху до третього кола US Open

Київ • УНН

 • 590384 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла "нейтральну" російську тенісистку Анастасію Павлюченкову і пробилася до третього кола US Open, повідомляє Великий теніс України, пише УНН.

Деталі

Світоліна обіграла Павлюченкову на шляху до третього кола турніру - 5:7, 6:4, 6:4.

Українка зрівняла рахунок в очних зустрічах із Павлюченковою, якій програла у трьох із п'яти попередніх з нею матчів.

Наприкінці першого сету українка не реалізувала три брейк-поїнти і потім програла гейм на власній подачі. У другому Світоліна зробила два брейки, програвши одну свою подачу, а в третьому українка повела 4:0, але майже втратила свою перевагу, програвши три гейми поспіль.

Доповнення

Для Світоліної це десята участь на US Open і всьоме поспіль вона вийшла до третього раунду. Наступна суперниця українки визначиться у матчі Патрічія Марія Ціг (Румунія, SR) - Джессіка Пегула (США, 3).

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