Світоліна обіграла росіянку на шляху до третього кола US Open

Деталі

Світоліна обіграла Павлюченкову на шляху до третього кола турніру - 5:7, 6:4, 6:4.

Українка зрівняла рахунок в очних зустрічах із Павлюченковою, якій програла у трьох із п'яти попередніх з нею матчів.

Наприкінці першого сету українка не реалізувала три брейк-поїнти і потім програла гейм на власній подачі. У другому Світоліна зробила два брейки, програвши одну свою подачу, а в третьому українка повела 4:0, але майже втратила свою перевагу, програвши три гейми поспіль.

Доповнення

Для Світоліної це десята участь на US Open і всьоме поспіль вона вийшла до третього раунду. Наступна суперниця українки визначиться у матчі Патрічія Марія Ціг (Румунія, SR) - Джессіка Пегула (США, 3).