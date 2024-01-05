Элина Свитолина сыграет против китаянки Ван Сиюй за выход в финал турнира WTA в Новой Зеландии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью победу против чешской теннисистки Мари Боузковой на турнире WTA 250 в Новой Зеландии и сыграет с китаянкой Ван Сиюй за выход в финал турнира, сообщает Большой теннис Украины, пишет УНН.

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Отмечается, что Свитолина сыграла в четвертый раз против Мари Боузковой и одержала третью победу подряд. В первом сете, который длился всего 25 минут, украинка проиграла лишь 8 розыгрышей. Во второй партии чешской теннисистке удалось первой сделать брейк и повести со счетом 3-1, но Свитолина выиграла следующие пять геймов и оформила путевку в полуфинал. Поединок продолжался 66 минут.

За выход в финал Элина Свитолина сыграет против китаянки Ван Сиюй. Для украинки это будет первый полуфинал после прошлогоднего Уимблдона и всего 45-й за карьеру на уровне WTA-тура.

Напомним,

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на турнире WTA 250 в Новой Зеландии, обыграв в первом круге датчанку Каролин Возняцки.