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Теніс: Надаль здобув перемогу в першому матчі після річної паузи

Теніс: Надаль здобув перемогу в першому матчі після річної паузи

Київ • УНН

 • 55150 перегляди

Надаль здобуває перемогу над Тімом у своєму першому матчі після річної перерви, ознаменувавши цим своє "емоційне і важливе" повернення.

Іспанець Рафаель Надаль виграв свій перший матч після річної перерви через травму, коли у вівторок переміг колишнього чемпіона US Open Домініка Тіма на Brisbane International, назвавши цей день "емоційним і важливим", пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

22-разовий переможець турнірів Великого шолома мав чудовий вигляд, здобувши перемогу над австрійцем із рахунком 7-5, 6-1 перед повним залом на Pat Rafter Arena.

"Чесно кажучи, сьогодні для мене емоційний і важливий день після, без сумніву, одного з найважчих років у моїй тенісній кар'єрі", - сказав Надаль.

"Мати можливість повернутися через рік і зіграти перед приголомшливою публікою, і зіграти, я думаю, на дуже позитивному рівні в перший день, - це те, чим ми пишаємося", - зазначив він.

Тепер він зіграє з Джейсоном Кублером у другому раунді.

Доповнення

37-річний іспанець не грав в одиночному розряді після поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу минулого року, після двох раундів операції на стегні.

Тривала перерва викликала побоювання, що його кар'єра може закінчитися, але Надаль заявив цього тижня, що завжди сповнений рішучості повернутися в сезон 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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