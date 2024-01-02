Теніс: Надаль здобув перемогу в першому матчі після річної паузи
Київ • УНН
Надаль здобуває перемогу над Тімом у своєму першому матчі після річної перерви, ознаменувавши цим своє "емоційне і важливе" повернення.
Іспанець Рафаель Надаль виграв свій перший матч після річної перерви через травму, коли у вівторок переміг колишнього чемпіона US Open Домініка Тіма на Brisbane International, назвавши цей день "емоційним і важливим", пише УНН із посиланням на AFP.
Деталі
22-разовий переможець турнірів Великого шолома мав чудовий вигляд, здобувши перемогу над австрійцем із рахунком 7-5, 6-1 перед повним залом на Pat Rafter Arena.
"Чесно кажучи, сьогодні для мене емоційний і важливий день після, без сумніву, одного з найважчих років у моїй тенісній кар'єрі", - сказав Надаль.
"Мати можливість повернутися через рік і зіграти перед приголомшливою публікою, і зіграти, я думаю, на дуже позитивному рівні в перший день, - це те, чим ми пишаємося", - зазначив він.
Тепер він зіграє з Джейсоном Кублером у другому раунді.
Доповнення
37-річний іспанець не грав в одиночному розряді після поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу минулого року, після двох раундів операції на стегні.
Тривала перерва викликала побоювання, що його кар'єра може закінчитися, але Надаль заявив цього тижня, що завжди сповнений рішучості повернутися в сезон 2024 року.