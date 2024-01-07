Надаль из-за травмы вынужден отказался от участия в Australian Open-2024

Испанский теннисист, бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль отменил свое участие в открытом чемпионате Австралии из-за травмы, которую он получил во время выхода в четвертьфинал в Брисбене в пятницу.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Ассоциацию теннисистов-профессионалов.

Во время моего последнего матча в Брисбене у меня была небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, вызвала у меня беспокойство. к только я приехал в Мельбурн, у меня была возможность сделать МРТ и оказалось, что у меня микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость. Сейчас я не готова соревноваться на максимальном уровне в 5-сетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы увидеться с врачом, подлечиться и отдохнуть - написал 22-кратный победитель турниров "Большого шлема".

Детали

Соревнование на 250 кортах с твердым покрытием на северо-востоке Австралии стало первым турниром Надаля после его драматического вылета во втором круге на Открытом чемпионате Австралии около года назад. После того поражения Надаль не выступал до конца сезона из-за травмы.

Испанец вернулся на этой неделе, сыграв матч в Брисбене, где он победил Доминика Тима (7:5 6:1) и Джейсона Кублера (6:1 6:2) в прямых сетах, но затем уступил Джордану Томпсону: 7:5 6:7 (6/8) 3:6 после 3:26 часов, потеряв три матчбола во втором сете.

Снятие Надаля с турнира оставляет Открытый чемпионат Австралии без одного из его самых значимых игроков. Кроме того, согласно информации СМИ, чемпион 2023 года Новак Джокович также находится под угрозой травмы из-за проблем с запястьем.

Напомним,

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Новой Зеландии, одолев китаянку Ван Сиюй. Благодаря победе Свитолина пробилась в финал турнира, где сыграет с американкой Коко Гауфф.

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