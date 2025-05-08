8 мая: День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, Украина, как и весь цивилизованный мир, отмечает День памяти и примирения - это день тех, кто боролся с нацизмом, пишет УНН.

День памяти и примирения - это не о триумфах или парадах. Это о человеческой цене победы, о боли, об утратах. Это те уроки истории, которые человечество не имеет права забыть.

Уже более 10 лет как Украина присоединилась к европейской традиции чествования победы - с уважением к человеческому достоинству и без громких празднований. Для нашего государства и народа Вторая мировая война была борьбой за выживание, свою свободу и право на собственную идентичность.

1 сентября 1939 года немецкие войска сначала атаковали Польшу, а затем начали атаковать Львов и другие украинские города. А уже 22 июня 1941 года территория всей Украины стала полем боя масштабных боевых действий между Германией и СССР. Украинцы были вынуждены воевать в рядах чужих армий, и часто - по обе стороны фронта.

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Впрочем, победа в этой войне не принесла Украине свободы. Вместо этого наше государство прошло новые репрессии, депортации, голод, уничтожение церквей и украинской культурной элиты. История Второй мировой - это и о подвиге, и о предательстве, и о трагедии. О нацистах и коммунистах, которые раздирали Украину в своих интересах, с равнодушием к человеческой жизни.

Но даже несмотря на это все, украинцы внесли огромный вклад в победу над нацизмом. И цена этой победы - более 8 миллионов украинских жизней. Цена мира, который так и не наступил.

Поэтому сегодняшний день - это не о культе победы, а о памяти. Также это и об ответственности перед прошлым, настоящим и будущим.

Сегодня украинцы снова борются за свою свободу. И сегодня борьба снова ведется против тоталитарной идеологии, которая покрывается прошлой победой, чтобы оправдать новую агрессию.

Память - это не только о чествовании, а о смелости снова не допустить ужасных кровопролитий, из-за чьих-то диктаторских идей.

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