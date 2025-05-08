$41.450.15
46.960.22
ukenru
8 травня: День пам’яті та примирення
03:10 • 5100 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 17663 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 33465 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 36789 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 52575 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 46117 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 50363 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
7 травня, 13:29 • 44735 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
7 травня, 13:20 • 41289 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
7 травня, 10:29 • 100526 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
2.9м/с
63%
749 мм
Популярнi новини

У "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки, видані онлайн

7 травня, 18:57 • 5760 перегляди

Гаубиці Zuzana-2, ракети для ППО та ударні дрони: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

7 травня, 19:34 • 4790 перегляди

"Перемир'я" путіна розпочалося: рф вдарила по прифронтових районах України - військовий оглядач Мирошников

7 травня, 21:38 • 5214 перегляди

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

01:26 • 5788 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

03:03 • 4478 перегляди
Публікації

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 33459 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 100525 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 104149 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 97313 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 88323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 32938 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 64790 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 114594 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 110670 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 121369 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

8 травня: День пам’яті та примирення

Київ • УНН

 • 5024 перегляди

Україна разом зі світом відзначає День памʼяті та примирення, згадуючи трагічні уроки Другої світової війни та вшановуючи понад 8 мільйонів загиблих українців у боротьбі з нацизмом.

8 травня: День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, Україна, як і весь цивілізований світ, відзначає День памʼяті та примирення — це день тих, хто боровся з нацизмом, пише УНН.

День памʼяті та примирення — це не про тріумфи чи паради. Це про людську ціну перемоги, про біль, про втрати. Це ті уроки історії, які людство не має права забути.

Вже понад 10 років Україна долучилася до європейської традиції вшанування перемоги — з повагою до людської гідності та без гучних святкувань. Для нашої держави та народу Друга світова війна  була боротьбою за виживання, свою свободу та право на власну ідентичність.

1 вересня 1939 року німецькі війська спочатку атакували Польщу, а потім почали атакувати Львів та інші українські міста. А вже 22 червня 1941 року територія всієї України стала полем бою масштабних бойових дій між Німеччиною та СРСР. Українці були змушені воювати в лавах чужих армій, і часто — по обидва боки фронту. 

Україна засуджує участь іноземних військових у параді 9 травня в москві - МЗС06.05.25, 15:13 • 8584 перегляди

Втім, перемога у цій війні не принесла Україні свободи. Замість цього наша держава пройшла нові репресії, депортації, голод, знищення церков і української культурної еліти. Історія Другої світової — це і про подвиг, і про зраду, і про трагедію. Про нацистів і комуністів, які роздирали Україну в своїх інтересах, з байдужістю до людського життя.

Та навіть попри це все, українці зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом. І ціна цієї перемоги — понад 8 мільйонів українських життів. Ціна миру, якого так і не настало. 

Тому сьогоднішній день — це не про культ перемоги, а про памʼять. Також це і про відповідальність перед минулим, сьогоденням та майбутнім.

Сьогодні українці знову борються за свою свободу. І сьогодні боротьба знову ведеться проти тоталітарної ідеології, яка покривається минулою перемогою, аби виправдати нову агресію. 

Памʼять — це не лише про вшанування, а про сміливість знову не допустити жахливих кровопролиттів, через чиїсь диктаторські ідеї.

У мзс рф заявили, що оголошене путіним "перемир'я" почне діяти в ніч з 7 на 8 травня06.05.25, 16:10 • 5882 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
Німеччина
Україна
Львів
Польща
Brent
$61.58
Bitcoin
$99,151.00
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,402.81
Ethereum
$1,900.72