Україна засуджує участь іноземних військових у параді 9 травня в москві - МЗС
Київ • УНН
Україна засуджує участь іноземних військових у параді 9 травня в москві, де маршируватиме армія, що чинить злочини в Україні. Участь у параді буде розцінена як наруга над пам'яттю про перемогу.
Міністерство закордонних справ України різко засудило можливу участь іноземних військових у параді 9 травня в москві, де маршируватиме армія, яка нині чинить злочини на українській землі. Про це йдеться у заяві відомства, пише УНН.
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У МЗС наголосили, що 8 травня Україна, як і інші країни, відзначатиме 80-ту річницю перемоги над нацизмом.
Ми бережемо памʼять про Другу світову війну, якою була опалена кожна українська родина. Фронт прокотився всією нашою територією двічі, а загальні людські втрати українського народу склали вісім мільйонів загиблих: 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових
А сьогодні, як заявило міністерство, проти України веде війну держава, яка чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової: масові вбивства, тортури, депортації, удари по енергетичній інфраструктурі, цивільних обʼєктах.
Саме ця армія буде марширувати 9 травня на красній площі в москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом. росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію
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Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому
МЗС України закликало усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в москві 9 травня.
Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора
Закликаємо всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців.
МЗС також закликало міжнародну спільноту до гідного вшанування жертв Другої світової війни без спроб виправдати агресію рф.
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