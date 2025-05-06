Україна засуджує участь іноземних військових у параді 9 травня в москві - МЗС

Міністерство закордонних справ України різко засудило можливу участь іноземних військових у параді 9 травня в москві, де маршируватиме армія, яка нині чинить злочини на українській землі. Про це йдеться у заяві відомства, пише УНН.

У МЗС наголосили, що 8 травня Україна, як і інші країни, відзначатиме 80-ту річницю перемоги над нацизмом.

Ми бережемо памʼять про Другу світову війну, якою була опалена кожна українська родина. Фронт прокотився всією нашою територією двічі, а загальні людські втрати українського народу склали вісім мільйонів загиблих: 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових

А сьогодні, як заявило міністерство, проти України веде війну держава, яка чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової: масові вбивства, тортури, депортації, удари по енергетичній інфраструктурі, цивільних обʼєктах.

Саме ця армія буде марширувати 9 травня на красній площі в москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом. росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію

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Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому

МЗС України закликало усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в москві 9 травня.

Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора