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The New York Times

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У ЄС відповіли щодо "перемир'я" путіна: росія може припинити вбивства та бомбардування будь-коли, не чекаючи 8 травня

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

Речниця Єврокомісії заявила, що росія може зупинити агресію в Україні негайно. Україна вже погодилася на припинення вогню, тому ЄС підтримує справедливий мир.

У ЄС відповіли щодо "перемир'я" путіна: росія може припинити вбивства та бомбардування будь-коли, не чекаючи 8 травня

росія може зупинити вбивства та бомбардування в Україні негайно, не чекаючи 8 травня. Так на російське оголошення про тимчасове перемир'я з 8 по 11 травня відреагувала під час брифінгу у вівторок речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, пише УНН.

Деталі

"Наша позиція дуже чітка. росія може припинити вбивства та бомбардування будь-коли. Тож немає абсолютно жодної потреби чекати до 8 травня. Вони можуть зробити це прямо зараз, просто сьогодні", - сказала речниця Єврокомісії.

"І, як ми знаємо, росія має досвід агресора, тому нам спочатку потрібно побачити та оцінити дії росії. Тим часом Україна вже понад місяць, як погодилася на безумовне припинення вогню. Тож, зі свого боку, ми продовжуємо підтримувати Україну в напрямку тривалого, справедливого та всеохоплюючого миру", - наголосила Гіппер.

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню28.04.25, 16:08 • 37417 переглядiв

Нагадаємо

рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.

Немає причин чекати 8 травня: Зеленський відреагував на нове "перемир'я" путіна28.04.25, 22:13 • 9686 переглядiв

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