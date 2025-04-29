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В ЕС ответили относительно "перемирия" путина: россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время, не дожидаясь 8 мая

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Представитель Еврокомиссии заявила, что россия может остановить агрессию в Украине немедленно. Украина уже согласилась на прекращение огня, поэтому ЕС поддерживает справедливый мир.

В ЕС ответили относительно "перемирия" путина: россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время, не дожидаясь 8 мая

россия может остановить убийства и бомбардировки в Украине немедленно, не дожидаясь 8 мая. Так на российское объявление о временном перемирии с 8 по 11 мая отреагировала во время брифинга во вторник пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер, пишет УНН.

Детали

"Наша позиция очень четкая. россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время. Поэтому нет абсолютно никакой необходимости ждать до 8 мая. Они могут сделать это прямо сейчас, просто сегодня", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

"И, как мы знаем, у россии есть опыт агрессора, поэтому нам сначала нужно увидеть и оценить действия россии. Тем временем Украина уже более месяца, как согласилась на безусловное прекращение огня. Поэтому, со своей стороны, мы продолжаем поддерживать Украину в направлении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - подчеркнула Гиппер.

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня28.04.25, 16:08 • 37025 просмотров

Напомним

рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

Нет причин ждать 8 мая: Зеленский отреагировал на новое "перемирие" путина28.04.25, 22:13 • 9680 просмотров

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