В ЕС ответили относительно "перемирия" путина: россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время, не дожидаясь 8 мая

россия может остановить убийства и бомбардировки в Украине немедленно, не дожидаясь 8 мая. Так на российское объявление о временном перемирии с 8 по 11 мая отреагировала во время брифинга во вторник пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер, пишет УНН.

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"Наша позиция очень четкая. россия может прекратить убийства и бомбардировки в любое время. Поэтому нет абсолютно никакой необходимости ждать до 8 мая. Они могут сделать это прямо сейчас, просто сегодня", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

"И, как мы знаем, у россии есть опыт агрессора, поэтому нам сначала нужно увидеть и оценить действия россии. Тем временем Украина уже более месяца, как согласилась на безусловное прекращение огня. Поэтому, со своей стороны, мы продолжаем поддерживать Украину в направлении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - подчеркнула Гиппер.

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Напомним

рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

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