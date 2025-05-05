Рух "АТЕШ": путінський режим готує провокації на 9 травня, щоб дискредитувати опір

російські спецслужби готують провокації на 9 травня, аби звинуватити рух опору у скоєнні терористичних актів проти мирного населення — як на території рф, так і на тимчасово окупованих українських землях. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" в Telegram, пише УНН.

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Агенти руху "АТЕШ" із різних силових структур рф передають інформацію про те, що російські спецслужби планують провокації на 9 Травня з метою звинуватити в них рухи опору путінському рашистському режиму. Йдеться про можливі теракти проти мирного населення як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях України - повідомляє "АТЕШ".

У русі наголошують, що це класична тактика фсб, яка вже неодноразово застосовувалась для створення пропагандистської картинки, посилення репресій і дискредитації будь-якого спротиву путінському режиму.

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Їхня мета — створити картинку для пропаганди, посилити репресії та дискредитувати всі рухи опору, зокрема й "АТЕШ" - йдеться в дописі.

Ми заявляємо офіційно: рух "АТЕШ" діє виключно проти окупаційних військ і військової інфраструктури. Ми не воюємо з мирними людьми - ми діємо в інтересах простих громадян. Саме тому ворог боїться нас і намагається нас очорнити - підкреслили в "АТЕШ".

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