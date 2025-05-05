Движение "АТЕШ": путинский режим готовит провокации на 9 мая, чтобы дискредитировать сопротивление

российские спецслужбы готовят провокации на 9 мая, чтобы обвинить движение сопротивления в совершении террористических актов против мирного населения — как на территории рф, так и на временно оккупированных украинских землях. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, пишет УНН.

Детали

Агенты движения "АТЕШ" из разных силовых структур рф передают информацию о том, что российские спецслужбы планируют провокации на 9 Мая с целью обвинить в них движения сопротивления путинскому рашистскому режиму. Речь идет о возможных терактах против мирного населения как на территории рф, так и на временно оккупированных территориях Украины - сообщает "АТЕШ".

В движении отмечают, что это классическая тактика фсб, которая уже неоднократно применялась для создания пропагандистской картинки, усиления репрессий и дискредитации любого сопротивления путинскому режиму.

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Их цель — создать картинку для пропаганды, усилить репрессии и дискредитировать все движения сопротивления, в том числе и "АТЕШ" - говорится в заметке.

Мы заявляем официально: движение "АТЕШ" действует исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры. Мы не воюем с мирными людьми - мы действуем в интересах простых граждан. Именно поэтому враг боится нас и пытается нас очернить - подчеркнули в "АТЕШ".

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