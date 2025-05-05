Движение "АТЕШ": путинский режим готовит провокации на 9 мая, чтобы дискредитировать сопротивление
Киев • УНН
российские спецслужбы планируют теракты против мирного населения на 9 мая, чтобы обвинить движение сопротивления. Это классическая тактика ФСБ для пропаганды и дискредитации сопротивления.
российские спецслужбы готовят провокации на 9 мая, чтобы обвинить движение сопротивления в совершении террористических актов против мирного населения — как на территории рф, так и на временно оккупированных украинских землях. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, пишет УНН.
Детали
Агенты движения "АТЕШ" из разных силовых структур рф передают информацию о том, что российские спецслужбы планируют провокации на 9 Мая с целью обвинить в них движения сопротивления путинскому рашистскому режиму. Речь идет о возможных терактах против мирного населения как на территории рф, так и на временно оккупированных территориях Украины
В движении отмечают, что это классическая тактика фсб, которая уже неоднократно применялась для создания пропагандистской картинки, усиления репрессий и дискредитации любого сопротивления путинскому режиму.
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Их цель — создать картинку для пропаганды, усилить репрессии и дискредитировать все движения сопротивления, в том числе и "АТЕШ"
Мы заявляем официально: движение "АТЕШ" действует исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры. Мы не воюем с мирными людьми - мы действуем в интересах простых граждан. Именно поэтому враг боится нас и пытается нас очернить
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