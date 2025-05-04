Партизанское движение "АТЕШ" провело наблюдение за Тюменским военным инженерным институтом и выявило наличие более 300 иностранных военнослужащих, которые получают там специализированные знания и навыки, передает УНН.

Тюменский военно-инженерный институт имени Прошлякова является стратегически важным объектом в системе военного образования российской федерации. Наше внимание к этому учебному заведению обусловлено его уникальным статусом

По данным "АТЕШ", институт Прошлякова - единственное в россии учебное заведение, которое специализируется исключительно на подготовке офицерских кадров для инженерных войск. Это делает его ключевым звеном в обеспечении боеспособности российской армии.

Нам удалось добыть информацию о том, что в стенах учебного заведения проходят обучение более 1,5 тысяч курсантов. Особенно стоит отметить наличие более 300 иностранных военнослужащих, которые получают здесь специализированные знания и навыки