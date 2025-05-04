Партизаны наблюдали за военным инженерным институтом в российской Тюмени: что разведали
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ обнаружили в Тюменском институте более 300 иностранных военных. Институт является единственным в рф, который готовит офицеров для инженерных войск.
Партизанское движение "АТЕШ" провело наблюдение за Тюменским военным инженерным институтом и выявило наличие более 300 иностранных военнослужащих, которые получают там специализированные знания и навыки, передает УНН.
Тюменский военно-инженерный институт имени Прошлякова является стратегически важным объектом в системе военного образования российской федерации. Наше внимание к этому учебному заведению обусловлено его уникальным статусом
По данным "АТЕШ", институт Прошлякова - единственное в россии учебное заведение, которое специализируется исключительно на подготовке офицерских кадров для инженерных войск. Это делает его ключевым звеном в обеспечении боеспособности российской армии.
Нам удалось добыть информацию о том, что в стенах учебного заведения проходят обучение более 1,5 тысяч курсантов. Особенно стоит отметить наличие более 300 иностранных военнослужащих, которые получают здесь специализированные знания и навыки
Партизаны отметили, что собранные данные будут тщательно проанализированы, переданы СОУ и использованы для дальнейшей работы по ослаблению военного потенциала противника.
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