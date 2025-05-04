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Партизаны наблюдали за военным инженерным институтом в российской Тюмени: что разведали

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Партизаны АТЕШ обнаружили в Тюменском институте более 300 иностранных военных. Институт является единственным в рф, который готовит офицеров для инженерных войск.

Партизаны наблюдали за военным инженерным институтом в российской Тюмени: что разведали

Партизанское движение "АТЕШ" провело наблюдение за Тюменским военным инженерным институтом и выявило наличие более 300 иностранных военнослужащих, которые получают там специализированные знания и навыки, передает УНН.

Тюменский военно-инженерный институт имени Прошлякова является стратегически важным объектом в системе военного образования российской федерации. Наше внимание к этому учебному заведению обусловлено его уникальным статусом

- говорится в сообщении.

По данным "АТЕШ", институт Прошлякова - единственное в россии учебное заведение, которое специализируется исключительно на подготовке офицерских кадров для инженерных войск. Это делает его ключевым звеном в обеспечении боеспособности российской армии.

Нам удалось добыть информацию о том, что в стенах учебного заведения проходят обучение более 1,5 тысяч курсантов. Особенно стоит отметить наличие более 300 иностранных военнослужащих, которые получают здесь специализированные знания и навыки

- сообщили в АТЕШ.

Партизаны отметили, что собранные данные будут тщательно проанализированы, переданы СОУ и использованы для дальнейшей работы по ослаблению военного потенциала противника.

Партизаны "АТЕШ" провели разведку одного из ключевых предприятий российского ОПК: детали02.05.25, 19:49 • 11222 просмотра

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