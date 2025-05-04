Партизанський рух "АТЕШ" провів спостереження за Тюменським військовим інженерним інститутом і виявили наявність понад 300 іноземних військовослужбовців, які здобувають там спеціалізовані знання та навички, передає УНН.

Тюменський військово-інженерний інститут імені Прошлякова є стратегічно важливим об'єктом у системі військової освіти російської федерації. Наша увага до цього навчального закладу зумовлена ​​його унікальним статусом

За даними "АТЕШ", інститут Прошлякова - єдиний у росії навчальний заклад, що спеціалізується виключно на підготовці офіцерських кадрів для інженерних військ. Це робить його ключовою ланкою у забезпеченні боєздатності російської армії.

Нам вдалося добути інформацію про те, що у стінах навчального закладу проходять навчання понад 1,5 тисяч курсантів. Особливо варто відзначити наявність понад 300 іноземних військовослужбовців, які здобувають тут спеціалізовані знання та навички