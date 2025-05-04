Партизани спостерігали за військовим інженерним інститутом у російській Тюмені: що розвідали

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 10503 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

3 травня, 09:33 • 54890 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 118980 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 115065 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 80047 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 86095 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 87348 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 63926 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 76449 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 120587 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
3.5м/с
61%
741 мм
Популярнi новини

Атака на Київ: 11 постраждалих, пошкоджені будинки, ТЦ, авто - розпочато розслідування

4 травня, 08:34 • 9430 перегляди

В Румунії відбувається перший тур виборів президента: які прогнози

4 травня, 09:42 • 10669 перегляди

Хуситам вперше вдалося атакувати аеропорт Тель-Авіва, є поранені

4 травня, 11:27 • 20913 перегляди

Україну чекають три дощові дні

12:07 • 6604 перегляди

Трамп в образі Папи Римського: католицький світ реагує на скандальну світлину президента США

12:21 • 16949 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 115071 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 58748 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 89363 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 96938 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 120590 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

16:24 • 1682 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 27417 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 41633 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 87349 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 40224 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Партизани спостерігали за військовим інженерним інститутом у російській Тюмені: що розвідали

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

Партизани АТЕШ виявили в Тюменському інституті понад 300 іноземних військових. Інститут є єдиним в рф, що готує офіцерів для інженерних військ.

Партизани спостерігали за військовим інженерним інститутом у російській Тюмені: що розвідали

Партизанський рух "АТЕШ" провів спостереження за Тюменським військовим інженерним інститутом і виявили наявність понад 300 іноземних військовослужбовців, які здобувають там спеціалізовані знання та навички, передає УНН.

Тюменський військово-інженерний інститут імені Прошлякова є стратегічно важливим об'єктом у системі військової освіти російської федерації. Наша увага до цього навчального закладу зумовлена ​​його унікальним статусом 

- йдеться у повідомленні.

За даними "АТЕШ", інститут Прошлякова - єдиний у росії навчальний заклад, що спеціалізується виключно на підготовці офіцерських кадрів для інженерних військ. Це робить його ключовою ланкою у забезпеченні боєздатності російської армії.

Нам вдалося добути інформацію про те, що у стінах навчального закладу проходять навчання понад 1,5 тисяч курсантів. Особливо варто відзначити наявність понад 300 іноземних військовослужбовців, які здобувають тут спеціалізовані знання та навички 

- повідомили в АТЕШ.

Партизани зауважили, що зібрані дані будуть ретельно проаналізовані, передані СОУ та використані для подальшої роботи з ослаблення військового потенціалу супротивника.

Партизани "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових підприємств російського ОПК: деталі02.05.25, 19:49 • 11226 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаНовини Світу
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,356.60
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,828.25