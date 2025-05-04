Партизани спостерігали за військовим інженерним інститутом у російській Тюмені: що розвідали
Київ • УНН
Партизани АТЕШ виявили в Тюменському інституті понад 300 іноземних військових. Інститут є єдиним в рф, що готує офіцерів для інженерних військ.
Партизанський рух "АТЕШ" провів спостереження за Тюменським військовим інженерним інститутом і виявили наявність понад 300 іноземних військовослужбовців, які здобувають там спеціалізовані знання та навички, передає УНН.
Тюменський військово-інженерний інститут імені Прошлякова є стратегічно важливим об'єктом у системі військової освіти російської федерації. Наша увага до цього навчального закладу зумовлена його унікальним статусом
За даними "АТЕШ", інститут Прошлякова - єдиний у росії навчальний заклад, що спеціалізується виключно на підготовці офіцерських кадрів для інженерних військ. Це робить його ключовою ланкою у забезпеченні боєздатності російської армії.
Нам вдалося добути інформацію про те, що у стінах навчального закладу проходять навчання понад 1,5 тисяч курсантів. Особливо варто відзначити наявність понад 300 іноземних військовослужбовців, які здобувають тут спеціалізовані знання та навички
Партизани зауважили, що зібрані дані будуть ретельно проаналізовані, передані СОУ та використані для подальшої роботи з ослаблення військового потенціалу супротивника.
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