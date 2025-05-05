В оккупированном Севастополе решили отказаться от парада к 9 мая
Киев • УНН
В оккупированном Севастополе отменили парад 9 мая. Также парад не состоится в Краснодаре из-за угрозы атак ВСУ. Президент Сербии Вучич заболел, а Фицо отменил визиты.
Во временно оккупированном россией Севастополе захватчики "из соображений безопасности" отменили парад в честь 9 мая. Об этом сообщил оккупационный "губернатор" города михаил развожаев, пишет УНН.
Публиковать по понятным причинам мы расписание мероприятий не будем. Парада победы в Севастополе в этом году не будет, эта позиция согласована с министерством обороны
Оккупационный глава города также добавил, что всероссийская акция "бессмертный полк" пройдет в городе в онлайн-формате. В то же время во всех муниципалитетах Севастополя запланированы праздничные концерты.
Также в этом году военный парад не состоится также в российском краснодаре. Губернатор краснодарского края вениамин кондратьев сообщил, что это решение связано с высоким уровнем угрозы воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины.
Дополнение
Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.
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Президент Сербии Александар Вучич внезапно заболел, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал отменять запланированные ранее визиты, что вызвало вопросы о его состоянии здоровья после прошлогоднего покушения. Ранее оба политика обещали приехать на парад в москву.