В оккупированном Севастополе решили отказаться от парада к 9 мая

Во временно оккупированном россией Севастополе захватчики "из соображений безопасности" отменили парад в честь 9 мая. Об этом сообщил оккупационный "губернатор" города михаил развожаев, пишет УНН.

Публиковать по понятным причинам мы расписание мероприятий не будем. Парада победы в Севастополе в этом году не будет, эта позиция согласована с министерством обороны - цитируют росСМИ слова развожаева.

Оккупационный глава города также добавил, что всероссийская акция "бессмертный полк" пройдет в городе в онлайн-формате. В то же время во всех муниципалитетах Севастополя запланированы праздничные концерты.

Также в этом году военный парад не состоится также в российском краснодаре. Губернатор краснодарского края вениамин кондратьев сообщил, что это решение связано с высоким уровнем угрозы воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Дополнение

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.

Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которая может подпадать под новое требование относительно поведения для получения вида на жительство. Мы не имеем никаких обязательств проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности - говорится в заметке политика.

Президент Сербии Александар Вучич внезапно заболел, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал отменять запланированные ранее визиты, что вызвало вопросы о его состоянии здоровья после прошлогоднего покушения. Ранее оба политика обещали приехать на парад в москву.