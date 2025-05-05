В окупованому Севастополі вирішили відмовитись від параду до 9 травня

У тимчасово окупованому росією Севастополі загарбники "з міркувань безпеки" скасували парад на честь 9 травня. Про це повідомив окупаційний "губернатор" міста михайло развожаєв, пише УНН.

Публікувати зі зрозумілих причин ми розкладу заходів не будемо. Параду перемоги у Севастополі цього року не буде, ця позиція узгоджена з міністерством оборони - цитують росЗМІ слова развожаєва.

Окупаційний голова міста також додав, що всеросійська акція "безсмертний полк" пройде у місті в онлайн-форматі. Водночас у всіх муніципалітетах Севастополя заплановано святкові концерти.

Також цього року військовий парад не відбудеться також в російському краснодарі. Губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв повідомив, що це рішення пов'язане із високим рівнем загрози повітряних атак з боку Збройних сил України.

Доповнення

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі проросійського автопробігу з нагоди 9 травня. На сторінці у соцмережі Х він написав, що "його злить" така ситуація та натякнув, що росіяни можуть дорого поплатитися за участь в автопробігу.

Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання. Ми не маємо жодних зобов'язань виявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці - йдеться у дописі політика.

Президент Сербії Александар Вучич раптово захворів, а прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав скасовувати заплановані раніше візити, що викликало питання про його стан здоров'я після торішнього замаху. Раніше обидва політика обіцяли приїхати на парад в москву.