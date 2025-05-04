Швеція пригрозила росіянам: автопробіг до 9 травня може коштувати дозволу на проживання

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 22279 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 56914 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 57630 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 48053 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 65744 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 64812 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 56821 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 72625 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 98911 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46706 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
92%
743 мм
Популярнi новини

У кремлі висловили обурення через запрошення ЗСУ на парад до Великої Британії

3 травня, 14:40 • 19721 перегляди

Армія рф атакувала центр Херсона: одна людина загинула, двоє поранені

3 травня, 16:35 • 5604 перегляди

У Швеції платитимуть мігрантам по 32 тисячі євро за повернення до дому

3 травня, 17:42 • 6420 перегляди

Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу Херсона

18:41 • 4672 перегляди

На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

19:25 • 9392 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 57632 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 35439 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 67910 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 76474 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 98911 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 29880 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 64812 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 30060 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 33290 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 32053 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Швеція пригрозила росіянам: автопробіг до 9 травня може коштувати дозволу на проживання

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Міністр з питань міграції Швеції висловив обурення через проросійський автопробіг у Стокгольмі. Учасники мають зв'язки з кремлівською організацією "Безсмертний полк".

Швеція пригрозила росіянам: автопробіг до 9 травня може коштувати дозволу на проживання

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі проросійського автопробігу з нагоди 9 травня. Про це інформує УНН з посиланням на шведське видання Expressen та заяву міністра у соцмережі X.

Деталі

Шведські ЗМІ дізналися про плани росіян провести автопарад до так званого "дня перемоги" 9 травня у Стокгольмі.

За даними Expressen, серед учасників запланованого автопробігу є колишній нацистський лідер, екс-працівник російського Міністерства внутрішніх справ та відверті прихильники диктатора володимира путіна.

Інформація Expressen викликала обурення у шведського міністра з питань міграції. На сторінці у соцмережі Х він написав, що "його злить" така ситуація та натякнув, що росіяни можуть дорого поплатитися за участь в автопробігу.

Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання. Ми не маємо жодних зобов'язань виявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці

- йдеться у дописі політика.

Зазначається, що учасники автопробігу мають зв'язки з кремлівською організацією "Безсмертний полк", яка щорічно проводить пропагандистські акції до 9 травня в росії та інших країнах світу.

Нагадаємо

російська федеральна служба безпеки планує показові теракти в деяких містах росії на 9 травня, щоб звинуватити в них Україну і таким чином зірвати мирні ініціативи Сполучених Штатів. 

ISW: рф використовує заходи до 9 травня для посилення соціального контролю на ТОТ України29.04.25, 05:21 • 3756 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Стокгольм
Швеція
Сполучені Штати
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,885.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,833.94