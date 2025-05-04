Швеція пригрозила росіянам: автопробіг до 9 травня може коштувати дозволу на проживання

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі проросійського автопробігу з нагоди 9 травня. Про це інформує УНН з посиланням на шведське видання Expressen та заяву міністра у соцмережі X.

Шведські ЗМІ дізналися про плани росіян провести автопарад до так званого "дня перемоги" 9 травня у Стокгольмі.

За даними Expressen, серед учасників запланованого автопробігу є колишній нацистський лідер, екс-працівник російського Міністерства внутрішніх справ та відверті прихильники диктатора володимира путіна.

Інформація Expressen викликала обурення у шведського міністра з питань міграції. На сторінці у соцмережі Х він написав, що "його злить" така ситуація та натякнув, що росіяни можуть дорого поплатитися за участь в автопробігу.

Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання. Ми не маємо жодних зобов'язань виявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці