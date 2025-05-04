Швеция пригрозила россиянам: автопробег к 9 мая может стоить разрешения на проживание

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 21732 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 55156 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 56443 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 47320 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 65137 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 64405 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 56639 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 72560 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 98538 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46688 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.2м/с
70%
743 мм
Популярные новости

В кремле выразили возмущение из-за приглашения ВСУ на парад в Великобританию

3 мая, 14:40 • 19227 просмотра

Армия рф атаковала центр Херсона: один человек погиб, двое ранены

3 мая, 16:35 • 4642 просмотра

В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

3 мая, 17:42 • 5352 просмотра

Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона

18:41 • 3718 просмотра

В Закарпатье мужчина 10 дней держал жену на цепи

19:25 • 8424 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 56443 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 35057 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 67558 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 76129 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 98538 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 29695 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 64405 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 29900 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 33136 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 31903 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Швеция пригрозила россиянам: автопробег к 9 мая может стоить разрешения на проживание

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Министр по вопросам миграции Швеции выразил возмущение из-за пророссийского автопробега в Стокгольме. Участники имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк".

Швеция пригрозила россиянам: автопробег к 9 мая может стоить разрешения на проживание

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на шведское издание Expressen и заявление министра в соцсети X.

Детали

Шведские СМИ узнали о планах россиян провести автопарад к так называемому "дню победы" 9 мая в Стокгольме.

По данным Expressen, среди участников запланированного автопробега есть бывший нацистский лидер, экс-сотрудник российского Министерства внутренних дел и откровенные сторонники диктатора владимира путина.

Информация Expressen вызвала возмущение у шведского министра по вопросам миграции. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.

Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование относительно поведения для получения вида на жительство. Мы не имеем никаких обязательств проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности

- говорится в заметке политика.

Отмечается, что участники автопробега имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк", которая ежегодно проводит пропагандистские акции к 9 мая в россии и других странах мира.

Напомним

российская федеральная служба безопасности планирует показательные теракты в некоторых городах россии на 9 мая, чтобы обвинить в них Украину и таким образом сорвать мирные инициативы Соединенных Штатов. 

ISW: рф использует меры к 9 мая для усиления социального контроля на ВОТ Украины29.04.25, 05:21 • 3756 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Стокгольм
Швеция
Соединенные Штаты
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,175.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,842.72