Швеция пригрозила россиянам: автопробег к 9 мая может стоить разрешения на проживание
Киев • УНН
Министр по вопросам миграции Швеции выразил возмущение из-за пророссийского автопробега в Стокгольме. Участники имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк".
Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на шведское издание Expressen и заявление министра в соцсети X.
Детали
Шведские СМИ узнали о планах россиян провести автопарад к так называемому "дню победы" 9 мая в Стокгольме.
По данным Expressen, среди участников запланированного автопробега есть бывший нацистский лидер, экс-сотрудник российского Министерства внутренних дел и откровенные сторонники диктатора владимира путина.
Информация Expressen вызвала возмущение у шведского министра по вопросам миграции. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.
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Отмечается, что участники автопробега имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк", которая ежегодно проводит пропагандистские акции к 9 мая в россии и других странах мира.
Напомним
российская федеральная служба безопасности планирует показательные теракты в некоторых городах россии на 9 мая, чтобы обвинить в них Украину и таким образом сорвать мирные инициативы Соединенных Штатов.
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