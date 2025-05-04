Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на шведское издание Expressen и заявление министра в соцсети X.

Детали

Шведские СМИ узнали о планах россиян провести автопарад к так называемому "дню победы" 9 мая в Стокгольме.

По данным Expressen, среди участников запланированного автопробега есть бывший нацистский лидер, экс-сотрудник российского Министерства внутренних дел и откровенные сторонники диктатора владимира путина.

Информация Expressen вызвала возмущение у шведского министра по вопросам миграции. На странице в соцсети Х он написал, что "его злит" такая ситуация и намекнул, что россияне могут дорого поплатиться за участие в автопробеге.

Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование относительно поведения для получения вида на жительство. Мы не имеем никаких обязательств проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности - говорится в заметке политика.

Отмечается, что участники автопробега имеют связи с кремлевской организацией "Бессмертный полк", которая ежегодно проводит пропагандистские акции к 9 мая в россии и других странах мира.

Напомним

российская федеральная служба безопасности планирует показательные теракты в некоторых городах россии на 9 мая, чтобы обвинить в них Украину и таким образом сорвать мирные инициативы Соединенных Штатов.

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