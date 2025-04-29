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ISW: рф использует меры к 9 мая для усиления социального контроля на ВОТ Украины

Киев • УНН

 • 892 просмотра

россия готовится к 9 мая на оккупированных территориях Украины, чтобы усилить контроль, распространяя пророссийскую версию истории и милитаризируя население.

ISW: рф использует меры к 9 мая для усиления социального контроля на ВОТ Украины

Подготовка россии ко дню победы на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) подчеркивает то, что кремль продолжает использовать исторические нарративы для консолидации социального контроля над ВОТ. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что день победы, который отмечается 9 мая, является главным патриотическим праздником россии и чествует победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, известной в россии как "великая отечественная война".

Готовясь ко дню победы, российские оккупационные правительства заставляют украинских жителей оккупированных территорий участвовать в мероприятиях, в частности в "диктанте победы" - тесте по истории великой отечественной войны, который состоит из 25 вопросов

- отмечают в ISW.

Там также информируют, что власти на ВОТ Херсонщины "присоединились" к российской акции "георгиевская лента", которая проводится с 24 апреля по 9 мая, заявив, что она объединяет "миллионы" россиян.

Кремль исторически использовал день победы, чтобы представить россию как защитника от нацизма, нарратив, который кремль часто использует, чтобы оправдать свое вторжение в Украину и дальнейшую милитаризацию российского общества в долгосрочной перспективе

- говорится в материале.

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Аналитики отмечают, что российские оккупационные власти используют день победы и нарратив "великой отечественной войны" как средство распространения среди украинцев одобренной и пропагандируемой кремлем версии истории, что является частью более широкой инициативы по русификации и милитаризации оккупированной Украины.

"Российские оккупационные власти будут использовать мероприятия ко дню победы в оккупированной Украине для распространения пророссийской истории и гипермилитаристских идеалов, при этом понося украинскую историческую идентичность", - резюмируют в ISW.

Напомним

Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление в блок воздержаться от участия в мероприятиях к 9 мая в россии, включая военный парад в москве.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся 9 мая 2025 года в Киеве – в этот день отмечается День Европы.

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