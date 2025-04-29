ISW: рф використовує заходи до 9 травня для посилення соціального контролю на ТОТ України
Київ • УНН
росія готується до 9 травня на окупованих територіях України, щоб посилити контроль, поширюючи проросійську версію історії та мілітаризуючи населення.
Підготовка росії до дня перемоги на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) підкреслює те, що кремль продовжує використовувати історичні наративи для консолідації соціального контролю над ТОТ. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики вказують, що день перемоги, який відзначається 9 травня, є головним патріотичним святом росії і вшановує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, відомій у росії як "велика вітчизняна війна".
Готуючись до дня перемоги, російські окупаційні уряди змушують українських мешканців окупованих територій брати участь у заходах, зокрема у "диктанті перемоги" - тесті з історії великої вітчизняної війни, який складається з 25 питань
Там також інформують, що влада на ТОТ Херсонщини "приєдналася" до російської акції "георгієвська стрічка", яка проводиться з 24 квітня по 9 травня, заявивши, що вона об’єднує "мільйони" росіян.
Кремль історично використовував день перемоги, щоб представити росію як захисника від нацизму, наратив, який кремль часто використовує, щоб виправдати своє вторгнення в Україну та подальшу мілітаризацію російського суспільства в довгостроковій перспективі
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Аналітики наголошують, що російська окупаційна влада використовує день перемоги та наратив "великої вітчизняної війни" як засіб поширення серед українців схваленої та пропагованої кремлем версії історії, що є частиною ширшої ініціативи з русифікації та мілітаризації окупованої України.
"Російська окупаційна влада використовуватиме заходи до дня перемоги в окупованій Україні для поширення проросійської історії та гіпермілітаристських ідеалів, при цьому паплюжачи українську історичну ідентичність", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ до блоку утриматися від участі в заходах до 9 травня в росії, включно з військовим парадом у москві.
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