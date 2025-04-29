ISW: рф використовує заходи до 9 травня для посилення соціального контролю на ТОТ України

Підготовка росії до дня перемоги на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) підкреслює те, що кремль продовжує використовувати історичні наративи для консолідації соціального контролю над ТОТ. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що день перемоги, який відзначається 9 травня, є головним патріотичним святом росії і вшановує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, відомій у росії як "велика вітчизняна війна".

Готуючись до дня перемоги, російські окупаційні уряди змушують українських мешканців окупованих територій брати участь у заходах, зокрема у "диктанті перемоги" - тесті з історії великої вітчизняної війни, який складається з 25 питань - зазначають в ISW.

Там також інформують, що влада на ТОТ Херсонщини "приєдналася" до російської акції "георгієвська стрічка", яка проводиться з 24 квітня по 9 травня, заявивши, що вона об’єднує "мільйони" росіян.

Кремль історично використовував день перемоги, щоб представити росію як захисника від нацизму, наратив, який кремль часто використовує, щоб виправдати своє вторгнення в Україну та подальшу мілітаризацію російського суспільства в довгостроковій перспективі - йдеться у матеріалі.

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Аналітики наголошують, що російська окупаційна влада використовує день перемоги та наратив "великої вітчизняної війни" як засіб поширення серед українців схваленої та пропагованої кремлем версії історії, що є частиною ширшої ініціативи з русифікації та мілітаризації окупованої України.

"Російська окупаційна влада використовуватиме заходи до дня перемоги в окупованій Україні для поширення проросійської історії та гіпермілітаристських ідеалів, при цьому паплюжачи українську історичну ідентичність", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ до блоку утриматися від участі в заходах до 9 травня в росії, включно з військовим парадом у москві.

Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС зберуться 9 травня 2025 року у Києві – цього дня відзначається День Європи.

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