Це момент солідарності з Україною: 9 травня міністри ЄС зустрінуться в Києві

Міністри закордонних справ країн Європи зберуться 9 травня 2025 року у Києві – цього дня відзначається День Європи, а у росії святкуватимуть 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це заявив голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу LCI, передає УНН.

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Очільники зовнішньополітичних відомств європейських країн приїдуть в Київ, що продемонструвати свою солідарність з Україною під час повномасштабного російського вторгнення. Барро нагадав, що путін водночас планує в москві урочистості з приводу перемоги у Другій світовій війні.

Міністри закордонних справ європейських країн мають намір зустрітися у Києві 9 травня. Я обов'язково там буду. У цей день Путін планує велику урочистість у Москві – це для них день перемоги. Для нас же це буде момент солідарності з Україною – сказав міністр закордонних справ Франції.

Доповнення

8 травня країни Європи відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. У деяких країнах пострадянського простору, зокрема росії, свято відзначається 9 травня: до 2014-2015 року День перемоги за радянськими традиціями відзначали і в Україні.

Після російської анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі назву свята змінили на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Водночас, 8 травня став Днем пам’яті і примирення.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році День перемоги над нацизмом офіційно перенесли на 8 травня.

Нагадаємо

Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ до блоку утриматися від участі в заходах до 9 травня в росії, включно з військовим парадом у москві.