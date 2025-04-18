Это момент солидарности с Украиной: 9 мая министры ЕС встретятся в Киеве

Министры иностранных дел стран Европы соберутся 9 мая 2025 года в Киеве – в этот день отмечается День Европы, а в россии будут праздновать 80-летие победы во Второй мировой войне. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI, передает УНН.

Детали

Главы внешнеполитических ведомств европейских стран приедут в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной во время полномасштабного российского вторжения. Барро напомнил, что путин одновременно планирует в москве торжества по поводу победы во Второй мировой войне.

Министры иностранных дел европейских стран намерены встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду. В этот день Путин планирует большое торжество в Москве – это для них день победы. Для нас же это будет момент солидарности с Украиной – сказал министр иностранных дел Франции.

Дополнение

8 мая страны Европы отмечают День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. В некоторых странах постсоветского пространства, в частности россии, праздник отмечается 9 мая: до 2014-2015 года День победы по советским традициям отмечали и в Украине.

После российской аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе название праздника изменили на День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В то же время, 8 мая стал Днем памяти и примирения.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году День победы над нацизмом официально перенесли на 8 мая.

Напомним

Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление в блок воздержаться от участия в мероприятиях к 9 мая в россии, включительно с военным парадом в москве.