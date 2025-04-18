Это момент солидарности с Украиной: 9 мая министры ЕС встретятся в Киеве

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску
05:00 • 27023 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 43888 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 111180 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 79491 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 85790 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 81764 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Эксклюзив
17 апреля, 12:16 • 65527 просмотра

Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

17 апреля, 11:35 • 54473 просмотра

Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

Эксклюзив
17 апреля, 09:48 • 56361 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
17 апреля, 06:19 • 58534 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+20°
5.5м/с
32%
Популярные новости

оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: что известно

18 апреля, 00:38 • 23317 просмотра

Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

18 апреля, 01:13 • 25884 просмотра

Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди

02:32 • 24915 просмотра

Ракетный обстрел Харькова: 28 раненых, среди них двое детей, разрушены дома

03:37 • 8362 просмотра

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

04:28 • 25593 просмотра
публикации

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

05:00 • 27011 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 111158 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 80172 просмотра

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

17 апреля, 12:47 • 94067 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

17 апреля, 05:54 • 132459 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Элон Маск

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Киев

Донецкая область

Соединенные Штаты

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

05:50 • 4404 просмотра

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

17 апреля, 18:27 • 16315 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 29438 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 32903 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 127139 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

ATACMS

Телеграмма

Ракетная система С-400

Facebook

Это момент солидарности с Украиной: 9 мая министры ЕС встретятся в Киеве

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Министры иностранных дел стран Европы проведут встречу в Киеве 9 мая 2025 года, что совпадет с Днем Европы и российскими торжествами к 80-летию победы. Это станет актом солидарности с Украиной.

Это момент солидарности с Украиной: 9 мая министры ЕС встретятся в Киеве

Министры иностранных дел стран Европы соберутся 9 мая 2025 года в Киеве – в этот день отмечается День Европы, а в россии будут праздновать 80-летие победы во Второй мировой войне. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI, передает УНН.

Детали

Главы внешнеполитических ведомств европейских стран приедут в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной во время полномасштабного российского вторжения. Барро напомнил, что путин одновременно планирует в москве торжества по поводу победы во Второй мировой войне.

Министры иностранных дел европейских стран намерены встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду. В этот день Путин планирует большое торжество в Москве – это для них день победы. Для нас же это будет момент солидарности с Украиной

– сказал министр иностранных дел Франции.

Дополнение

8 мая страны Европы отмечают День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. В некоторых странах постсоветского пространства, в частности россии, праздник отмечается 9 мая: до 2014-2015 года День победы по советским традициям отмечали и в Украине.

После российской аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе название праздника изменили на День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В то же время, 8 мая стал Днем памяти и примирения.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году День победы над нацизмом официально перенесли на 8 мая.

Напомним

Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление в блок воздержаться от участия в мероприятиях к 9 мая в россии, включительно с военным парадом в москве.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Франция
Украина
Киев
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,717.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,580.94