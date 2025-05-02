російські спецслужби готують 9 травня показові теракти в містах рф, в яких звинуватять Україну - InformNapalm

російська федеральна служба безпеки планує показові теракти в деяких містах росії на 9 травня, щоб звинуватити в них Україну і таким чином зірвати мирні ініціативи Сполучених Штатів. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, отриманими від HUMINT джерел з рф, на досить високому рівні були надані вказівки фсб влаштувати показові теракти в декількох регіонах рф під час парадів на 9 травня. При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що регіони планують не тільки залишити без прикриття, але і хочуть створити декілька гучних інформаційних приводів.

Серед регіонів для таких операцій на даний час розглядають хабаровськ, улан-уде та інші. Мета - звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів - зазначили автори звіту.

При цьому спочатку нібито розглядались плани подібних дій в самій москві, але згодом були прийняті рішення, що ситуація може вийти з-під контролю. В зв’язку з цим кремль хоче спробувати діяти в регіонах, якнайдалі від федерального центру.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначає, що ситуація на фронті вказує на те, що влада рф і надалі буде намагатися розпочати переговори без припинення вогню, попри те, що й Україна, і США категоричні у цьому питанні.

путін буде і далі намагатися влізти в перемовини без припинення вогню, але проти цього як Україна, так і США - зазначив він.

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