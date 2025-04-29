Початок переговорів з Києвом без умов? лавров зробив заяву про нове перемир'я путіна

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив
15:28 • 41397 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
15:14 • 42933 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

15:11 • 36085 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

13:48 • 60660 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 62926 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 64561 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
29 квітня, 09:35 • 62869 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 126164 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 124873 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 108854 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3.2м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 86835 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

29 квітня, 08:32 • 74267 перегляди

Tesla обіцяє перші електровантажівки Semi з конвеєра у США до кінця року

29 квітня, 09:10 • 36033 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

29 квітня, 09:11 • 60652 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 48513 перегляди
Публікації

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

15:56 • 23735 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

15:28 • 41397 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 126164 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 124873 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 108854 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 49747 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 67891 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 65770 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 171715 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 83350 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Початок переговорів з Києвом без умов? лавров зробив заяву про нове перемир'я путіна

Київ • УНН

 • 3352 перегляди

лавров заявив, що пропозиція путіна про перемир'я - це початок переговорів з Києвом без умов. Він додав, що рф не бачить можливостей тривалого перемир'я.

Початок переговорів з Києвом без умов? лавров зробив заяву про нове перемир'я путіна

Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров заявив, що пропозиція диктатора володимира путіна про перемир'я до Дня Перемоги - це "початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов". Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами лаврова, рф начебто не бачить можливостей для забезпечення тривалого перемир'я через неможливість чесного моніторингу його дотримання.

... пропозиція путіна про перемир'я до Дня Перемоги – це початок прямих переговорів із Києвом без попередніх умов 

- зазначив лавров.

Нагадаємо

27 квітня росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всім питанням. За словами лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Водночас російський диктатор володимир путін нібито готовий до припинення війни, якщо союзники припинять надавати Україні зброю, а Київ не використає перемир’я для переозброєння.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Україна
Київ
Brent
$63.16
Bitcoin
$94,962.80
S&P 500
$5,528.35
Tesla
$283.86
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,339.40
Ethereum
$1,813.99