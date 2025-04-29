Початок переговорів з Києвом без умов? лавров зробив заяву про нове перемир'я путіна

Міністр закордонних справ російської федерації сергій лавров заявив, що пропозиція диктатора володимира путіна про перемир'я до Дня Перемоги - це "початок прямих переговорів з Києвом без попередніх умов". Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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За словами лаврова, рф начебто не бачить можливостей для забезпечення тривалого перемир'я через неможливість чесного моніторингу його дотримання.

... пропозиція путіна про перемир'я до Дня Перемоги – це початок прямих переговорів із Києвом без попередніх умов - зазначив лавров.

Нагадаємо

27 квітня росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всім питанням. За словами лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Водночас російський диктатор володимир путін нібито готовий до припинення війни, якщо союзники припинять надавати Україні зброю, а Київ не використає перемир’я для переозброєння.