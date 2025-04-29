Начало переговоров с Киевом без условий? лавров сделал заявление о новом перемирии путина

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров заявил, что предложение диктатора владимира путина о перемирии ко Дню Победы - это "начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам лаврова, рф вроде бы не видит возможностей для обеспечения длительного перемирия из-за невозможности честного мониторинга его соблюдения.

... предложение путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий - отметил лавров.

Напомним

27 апреля россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и о "определенных уступках", но не по всем вопросам. По словам лаврова, кремль не собирается вести переговоры о "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время российский диктатор владимир путин якобы готов к прекращению войны, если союзники прекратят предоставлять Украине оружие, а Киев не использует перемирие для перевооружения.