российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm

российская федеральная служба безопасности планирует показательные теракты в некоторых городах россии на 9 мая, чтобы обвинить в них Украину и таким образом сорвать мирные инициативы Соединенных Штатов. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, полученным от HUMINT источников из рф, на достаточно высоком уровне были даны указания фсб устроить показательные теракты в нескольких регионах рф во время парадов на 9 мая. При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он прошел без инцидентов - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регионы планируют не только оставить без прикрытия, но и хотят создать несколько громких информационных поводов.

Среди регионов для таких операций в настоящее время рассматривают хабаровск, улан-удэ и другие. Цель - обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов - отметили авторы отчета.

При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой москве, но впоследствии были приняты решения, что ситуация может выйти из-под контроля. В связи с этим кремль хочет попробовать действовать в регионах, как можно дальше от федерального центра.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечает, что ситуация на фронте указывает на то, что власти рф и в дальнейшем будут пытаться начать переговоры без прекращения огня, несмотря на то, что и Украина, и США категоричны в этом вопросе.

путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня, но против этого как Украина, так и США - отметил он.

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