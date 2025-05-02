российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm

$41.590.12
47.080.09
ukenru
ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр
05:30 • 11483 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 55745 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 128521 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 113908 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 124150 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 125461 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 309558 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 158866 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 172248 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226678 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
3.4м/с
31%
756 мм
Популярные новости

Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

1 мая, 23:25 • 20930 просмотра

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

2 мая, 01:04 • 14289 просмотра

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

02:53 • 13236 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

03:23 • 30313 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

03:35 • 17986 просмотра
публикации

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 9444 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 111597 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 209574 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 309562 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 237423 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 21230 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 24122 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 24988 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 30317 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 33343 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm

Киев • УНН

 • 808 просмотра

ФСБ планирует теракты в хабаровске, улан-удэ и других городах рф 9 мая. Цель - обвинить Украину и сорвать мирные инициативы США.

российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm

российская федеральная служба безопасности планирует показательные теракты в некоторых городах россии на 9 мая, чтобы обвинить в них Украину и таким образом сорвать мирные инициативы Соединенных Штатов. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, полученным от HUMINT источников из рф, на достаточно высоком уровне были даны указания фсб устроить показательные теракты в нескольких регионах рф во время парадов на 9 мая. При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он прошел без инцидентов

- говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что регионы планируют не только оставить без прикрытия, но и хотят создать несколько громких информационных поводов.

Среди регионов для таких операций в настоящее время рассматривают хабаровск, улан-удэ и другие. Цель - обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов

- отметили авторы отчета.

При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой москве, но впоследствии были приняты решения, что ситуация может выйти из-под контроля. В связи с этим кремль хочет попробовать действовать в регионах, как можно дальше от федерального центра. 

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечает, что ситуация на фронте указывает на то, что власти рф и в дальнейшем будут пытаться начать переговоры без прекращения огня, несмотря на то, что и Украина, и США категоричны в этом вопросе.

путин будет и дальше пытаться влезть в переговоры без прекращения огня, но против этого как Украина, так и США

- отметил он.

Начало переговоров с Киевом без условий? лавров сделал заявление о новом перемирии путина29.04.25, 19:30 • 7466 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаполитика
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$62.23
Bitcoin
$96,720.60
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.46
Золото
$3,261.39
Ethereum
$1,832.26