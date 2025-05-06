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Украина осуждает участие иностранных военных в параде 9 мая в москве - МИД

Киев • УНН

 • 2660 просмотра

Украина осуждает участие иностранных военных в параде 9 мая в москве, где будет маршировать армия, совершающая преступления в Украине. Участие в параде будет расценено как надругательство над памятью о победе.

Украина осуждает участие иностранных военных в параде 9 мая в москве - МИД

Министерство иностранных дел Украины резко осудило возможное участие иностранных военных в параде 9 мая в москве, где будет маршировать армия, которая сейчас совершает преступления на украинской земле. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

Детали 

В МИД подчеркнули, что 8 мая Украина, как и другие страны, будет отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом.

Мы бережем память о Второй мировой войне, которой была опалена каждая украинская семья. Фронт прокатился по всей нашей территории дважды, а общие человеческие потери украинского народа составили восемь миллионов погибших: 5 миллионов гражданских и 3 миллиона военных 

- говорится в заявлении.

А сегодня, как заявило министерство, против Украины ведет войну  государство, которое совершает зверства, невиданные в Европе со времен Второй мировой: массовые убийства, пытки, депортации, удары по энергетической инфраструктуре, гражданским объектам.

Именно эта армия будет маршировать 9 мая на красной площади в москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними — это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию 

- говорится в заявлении.

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Участие иностранных военнослужащих в этом действе является неприемлемым и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад 

- добавили в МИД.

МИД Украины призвало все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в москве 9 мая.

Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларированную нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора 

- отметили в ведомстве.

Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев.

МИД также призвало международное сообщество к достойному чествованию жертв Второй мировой войны без попыток оправдать агрессию рф.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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