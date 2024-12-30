49 лет назад Олег Блохин стал первым украинцем, получившим "Золотой мяч"

В этот день в 1975 году легендарный бывший футболист киевского "Динамо" и экс-тренер сборной Украины Олег Блохин получил приз лучшего игрока Европы - "Золотой мяч". Блохин стал первым украинцем, которому покорилось это достижение. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

"30 декабря 1975 года свет увидел новогодний номер France Football, в котором были объявлены итоги голосования по определению лучшего футболиста Европы. Безоговорочную победу в юбилейном, 20-м опросе одержал нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин (122 очка), который разбил в голосовании таких звезд мирового футбола, как немец Франц Беккенбауэр (42 пункта) и голландец Йохан Кройфф (27 очков)", - отметили в УАФ.

Дополнение

В сезоне 1974-1975 киевское "Динамо" одержало победы победы в чемпионате СССР (седьмой титул), Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.

В финале Кубка обладателей кубков "Динамо" переиграло венгерский "Ференцварош" - 3:0, в котором Олег Блохин забил третий гол своей команды.

В том же 1975 году "Динамо" в Суперкубке УЕФА переиграло мюнхенскую "Баварию" по сумме двух матчей - 3:0. Все три гола на счету Олега Блохина.

Эти победы позволили украинскому форварду получить Золотой мяч. Блохин стал вторым, после Льва Яшина, советским футболистом, который смог получить эту престижную награду, и первым украинцем, которому покорилось это достижение. Также в 1975 году Блохин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

"О победе мне стало известно за неделю до Нового года. Кажется, сидел дома - у меня тогда вроде бы что-то с ногой было. Мне позвонили из редакции газеты "Советский спорт" и сообщили о выигрыше "Золотого мяча". Сначала подумал, что это предновогодняя шутка. Оперативно убедиться в правдивости этой информации, позвонив кому-то из динамовцев, я не мог - мобильных в те годы еще не было. Тем более, перед Новым годом все находились в отпуске. Но когда следом стали раздаваться звонки от разных людей - коллег, друзей и журналистов, сразу понял: надо мной не пошутили", - ранее заявлял Блохин.

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