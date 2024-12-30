49 років тому Олег Блохін став першим українцем, який отримав “Золотий м’яч”

У цей день в 1975 році легендарний колишній футболіст київського "Динамо" та екстренер збірної України Олег Блохін здобув приз кращого гравця Європи - "Золотий м’яч". Блохін став першим українцем, якому підкорилося це досягнення. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

"30 грудня 1975 року світ побачив новорічний номер France Football, в якому були оголошені підсумки голосування щодо визначення найкращого футболіста Європи. Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського "Динамо" та збірної СРСР Олег Блохін (122 очки), що розбив у голосуванні таких зірок світового футболу, як німець Франц Беккенбауер (42 пункти) та нідерландець Йоган Кройфф (27 очок)", - зазначили в УАФ.

Доповнення

У сезоні 1974-1975 київське "Динамо" здобуло перемоги перемоги у чемпіонаті СРСР (сьомий титул), Кубку володарів кубків і Суперкубку УЄФА.

У фіналі Кубку володарів кубків "Динамо" переграло угорський "Ференцварош" - 3:0, в якому Олег Блохін забив третій гол своєї команди.

У тому ж 1975 році "Динамо" в Суперкубку УЄФА переграло мюнхенську "Баварію" за сумою двох матчів - 3:0. Всі три голи на рахунку Олега Блохіна.

Ці перемоги дозволили українському форварду отримати Золотий м’яч. Блохін став другим, після Льва Яшина, радянським футболістом, який зміг отримати цю престижну нагороду, та першим українцем, якому підкорилося це досягнення. Також у 1975 році Блохін став кращим бомбардиром чемпіонату СРСР.

"Про перемогу мені стало відомо за тиждень до Нового року. Здається, сидів удома – у мене тоді начебто щось із ногою було. Мені подзвонили з редакції газети "Совєтский спорт" і повідомили про виграш "Золотого м'яча". Спершу подумав, що це передноворічний жарт. Оперативно впевнитися в правдивості цієї інформації, зателефонувавши комусь із динамівців, я не міг – мобільних у ті роки ще не було. Тим паче, перед Новим роком усі перебували у відпустці. Але коли слідом стали лунати дзвінки від різних людей – колег, друзів і журналістів, одразу зрозумів: наді мною не пожартували", - раніше заявляв Блохін.

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