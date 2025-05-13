Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

За последние десятилетия Украина утратила масштабы собственного селекционного потенциала в растениеводстве и животноводстве, но сохраняет стратегическую роль в глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил народный депутат нескольких созывов, Президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Леонид Козаченко в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам эксперта Украина сегодня сохраняет лидерские позиции в мире по выращиванию зерновых колосовых культур, а также имеет стабильно высокие показатели в картофелеводстве: подавляющее большинство семенного материала – отечественного происхождения. Говоря о ситуации в животноводстве, Козаченко отметил успехи птицеводства, однако предостерег, что другие отрасли в упадке.

Сейчас отечественные семена на рынке кукурузы и подсолнечника составляют лишь 20%, остальные – импорт. По сахарной свекле национальная селекция представлена лишь 18% семян. В животноводстве ситуация еще сложнее: свиноводство и крупный рогатый скот – на 50-70% зависят от импорта - отметил глава Украинской аграрной конфедерации.

Козаченко подчеркнул, что для сохранения и развития аграрного и селекционного потенциала критически необходима научная база и доступ к земле для проведения исследований.

Украина – не маленькая страна, которая не имеет сельскохозяйственного потенциала. Мы должны развивать свои селекционные проекты, а не только пользоваться иностранными. (…) Без науки, генетики и селекции мы не сможем двигаться вперед. Уже сейчас имеем потенциал собирать не 108 млн тонн зерновых, как в 2021 году, а по крайней мере 125-130 млн, если эффективно использовать имеющийся селекционный ресурс - подчеркнул эксперт.

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

Кроме того, словами Козаченко, государству следует обсуждать и технологические вызовы – процессы орошения, средства защиты растений, новые методы повышения урожайности. Не менее важным вопросом эксперт назвал реформу науки.

Наука должна быть теснее связана с образованием. Студенты должны иметь доступ к современным разработкам и уже в университете определяться – двигаться в науку или бизнес. В США прикладная наука финансируется бизнесом, фундаментальная – государством. У нас финансирование обоих направлений зависит от государства, и это нужно менять - добавил он.

Напоследок эксперт напомнил, что согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире ежедневно от голода умирает более 25 тысяч человек, преимущественно в Африке. В то же время Украина уже сегодня обеспечивает продовольствием около 400 миллионов человек.

Мы можем продавать 80% от всего, что производим. Если сосредоточимся на развитии науки и найдем ресурсы, потенциал Украины можно увеличить в разы - подытожил Козаченко.

Напомним

Предприятия НААН являются опорой для многих сел, обеспечивая рабочие места и уплачивая налоги. Отчуждение земель может привести к потере этих предприятий и ухудшению ситуации в регионах. В Академии сообщают, что в ее состав сейчас входят 82 научных учреждения, среди которых 32 института, 39 станций, биосферный заповедник "Аскания Нова" и 91 государственное предприятие. Несмотря на нехватку финансирования со стороны государства и сложную ситуацию из-за войны, эти учреждения продолжают работать, самостоятельно обеспечивают свои потребности и сохраняют рабочие места для людей. Это особенно важно для сел и маленьких городов, где предприятия НААН часто являются единственным местом, где люди могут работать, получать зарплату и иметь стабильную жизнь.