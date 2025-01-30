ESA подписало контракт по первому европейскому лунному модулю Argonaut

Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракт с компанией Thales Alenia Space в Италии, согласно которому она возглавит европейские аэрокосмические компании в создании Argonaut Lunar Descent Element, первого лунного модуля ESA, сообщили в агентстве в четверг, пишет УНН.

Детали

Как указано, компания Thales Alenia Space в Италии будет возглавлять европейский консорциум по созданию лунного посадочного модуля; остальная основная команда включает Thales Alenia Space в Великобритании и Франции, а также OHB.

Команда, как сообщается, поставит Argonaut Lunar Descent Element в 2030 году для первой оперативной миссии ArgoNET, которая ожидается в 2031 году.

До конца 2026 года должен быть выбран промышленный консорциум, ответственный за использование первого Lunar Descent Element.

С начала следующего десятилетия космический корабль, как отмечается, начнет выполнять регулярные миссии на Луну. Они могут доставлять инфраструктуру, научные инструменты, марсоходы, демонстраторы технологий и жизненно важные ресурсы для астронавтов на поверхности Луны, такие как пища, вода и воздух.

Космический корабль для миссии Argonaut состоит из трех основных компонентов: лунного посадочного модуля, который обеспечивает полет на Луну и посадку на цель, полезной нагрузки и грузовой платформы, которая выступает как интерфейс между посадочным модулем и полезной нагрузкой.

"Argonaut сможет пережить суровые лунные ночь и день в течение пяти лет, обеспечивая ключевую возможность для устойчивого исследования Луны", - говорится в сообщении.

Argonaut, как указано, является одним из вкладов Европы в международные лунные программы, в частности, в программу NASA Artemis и коммерческие услуги по лунным посадочным модулям, способствующие созданию постоянного и устойчивого присутствия человека на Луне.

"Подписание контракта Argonaut является поворотным моментом для европейских амбиций по исследованию Луны", - сказал Даниэль Нойшвандер, директор ESA по пилотируемым и роботизированным исследованиям.

"Этот первый в своем роде европейский лунный модуль демонстрирует приверженность ESA к развитию наших промышленных возможностей в исследовании дальнего космоса. Argonaut позволит Европе сделать значительный вклад в международное партнерство, одновременно прокладывая путь к устойчивому присутствию человека на Луне. Европа находится на пути к Луне и проложила путь к европейской автономии в исследовании", - добавил он.

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