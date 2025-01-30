ESA подписало контракт по первому европейскому лунному модулю Argonaut

ukenru
Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
15:12 • 13289 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
14:34 • 29760 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
13:06 • 68270 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
12:52 • 87961 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 100762 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
11:20 • 103042 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
11:09 • 100090 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 100884 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 101402 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
30 января, 08:09 • 101786 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар

Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар

30 января, 06:13 • 54641 просмотра
Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

30 января, 07:19 • 29091 просмотра
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

30 января, 07:57 • 107450 просмотра
"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

10:36 • 35171 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 104227 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 14397 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 212058 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 213796 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 203819 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 198008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 3635 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 104227 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 125216 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 112377 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 112011 просмотра
Актуальное
ESA подписало контракт по первому европейскому лунному модулю Argonaut

ESA подписало контракт по первому европейскому лунному модулю Argonaut

Киев  •  УНН

 • 4433 просмотра

Read in English

Thales Alenia Space возглавит консорциум по разработке лунного посадочного модуля Argonaut для ESA. Модуль планируют доставить в 2030 году для первой миссии ArgoNET, которая состоится в 2031 году.

Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракт с компанией Thales Alenia Space в Италии, согласно которому она возглавит европейские аэрокосмические компании в создании Argonaut Lunar Descent Element, первого лунного модуля ESA, сообщили в агентстве в четверг, пишет УНН.

Детали

Как указано, компания Thales Alenia Space в Италии будет возглавлять европейский консорциум по созданию лунного посадочного модуля; остальная основная команда включает Thales Alenia Space в Великобритании и Франции, а также OHB.

Команда, как сообщается, поставит Argonaut Lunar Descent Element в 2030 году для первой оперативной миссии ArgoNET, которая ожидается в 2031 году.

До конца 2026 года должен быть выбран промышленный консорциум, ответственный за использование первого Lunar Descent Element.

С начала следующего десятилетия космический корабль, как отмечается, начнет выполнять регулярные миссии на Луну. Они могут доставлять инфраструктуру, научные инструменты, марсоходы, демонстраторы технологий и жизненно важные ресурсы для астронавтов на поверхности Луны, такие как пища, вода и воздух.

Космический корабль для миссии Argonaut состоит из трех основных компонентов: лунного посадочного модуля, который обеспечивает полет на Луну и посадку на цель, полезной нагрузки и грузовой платформы, которая выступает как интерфейс между посадочным модулем и полезной нагрузкой.

"Argonaut сможет пережить суровые лунные ночь и день в течение пяти лет, обеспечивая ключевую возможность для устойчивого исследования Луны", - говорится в сообщении.

Argonaut, как указано, является одним из вкладов Европы в международные лунные программы, в частности, в программу NASA Artemis и коммерческие услуги по лунным посадочным модулям, способствующие созданию постоянного и устойчивого присутствия человека на Луне.

"Подписание контракта Argonaut является поворотным моментом для европейских амбиций по исследованию Луны", - сказал Даниэль Нойшвандер, директор ESA по пилотируемым и роботизированным исследованиям.

"Этот первый в своем роде европейский лунный модуль демонстрирует приверженность ESA к развитию наших промышленных возможностей в исследовании дальнего космоса. Argonaut позволит Европе сделать значительный вклад в международное партнерство, одновременно прокладывая путь к устойчивому присутствию человека на Луне. Европа находится на пути к Луне и проложила путь к европейской автономии в исследовании", - добавил он.

NASA отчиталось об успешном статусе миссии Artemis 1 на Луну29.11.2022, 11:18 • 920694 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
yevropeiskoe-kosmicheskoe-agentstvoЕвропейское космическое агентство
nasaNASA

Обратиться по вопросам размещения рекламы