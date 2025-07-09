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Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
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Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
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Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания

Киев • УНН

 • 359 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями США в Риме. Будут обсуждаться санкции и поставки систем ПВО.

Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. Среди тем - принятие очередного пакета санкций со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.

Завтра Президент Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. В центре внимания — санкционная политика и принятие очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время

- министр Сибига.

Добавим

Кроме того, Сибига прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем США Китом Келлогом.

Обсудили усиление воздушного щита над Украиной и поставки дополнительных систем ПВО. Прозвучали четкие сигналы относительно преемственности и постоянства дальнейшего оборонного взаимодействия между Украиной и США. Также обсудили санкционную политику — единственный действенный инструмент принуждения России к миру

- добавил глава МИД.

Сибига также поделился рецептом достижения устойчивого мира.

Рецепт достижения устойчивого мира для наших союзников: вовлеченность США, повышение цены дальнейшей агрессии для россии и укрепление Украины

- резюмировал глава МИД.

Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом09.07.25, 21:25 • 4959 просмотров

Напомним

10-11 июля в Риме состоится Международная конференция по восстановлению Украины.

Келлог входит в состав делегации США, прибывшей на мероприятие.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Рим
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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