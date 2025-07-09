Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями США в Риме. Будут обсуждаться санкции и поставки систем ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. Среди тем - принятие очередного пакета санкций со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.
Завтра Президент Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. В центре внимания — санкционная политика и принятие очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время
Добавим
Кроме того, Сибига прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем США Китом Келлогом.
Обсудили усиление воздушного щита над Украиной и поставки дополнительных систем ПВО. Прозвучали четкие сигналы относительно преемственности и постоянства дальнейшего оборонного взаимодействия между Украиной и США. Также обсудили санкционную политику — единственный действенный инструмент принуждения России к миру
Сибига также поделился рецептом достижения устойчивого мира.
Рецепт достижения устойчивого мира для наших союзников: вовлеченность США, повышение цены дальнейшей агрессии для россии и укрепление Украины
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом09.07.25, 21:25 • 4959 просмотров
Напомним
10-11 июля в Риме состоится Международная конференция по восстановлению Украины.
Келлог входит в состав делегации США, прибывшей на мероприятие.