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Зеленський завтра у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США: що в центрі уваги
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Зеленський завтра у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США: що в центрі уваги
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Зеленський завтра у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США: що в центрі уваги

Київ • УНН

 • 1013 перегляди

Президент України Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками США в Римі. Обговорюватимуться санкції та постачання систем ППО.

Зеленський завтра у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США: що в центрі уваги

Президент України Володимир Зеленський завтра проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. Серед тем - ухвалення чергового пакета санкцій з боку США. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає УНН.

Завтра Президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги — санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом 

- міністр Сибіга.

Додамо

Крім того, Сибіга прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спеціальним представником США Кітом Келлогом.

Обговорили посилення повітряного щита над Україною та постачання додаткових систем ППО. Прозвучали чіткі сигнали щодо тяглості та сталості подальшої оборонної взаємодії між Україною та США. Також обговорили санкційну політику — єдиний дієвий інструмент примусу росії до миру 

- додав глава МЗС.

Сибіга також поділився рецептом досягнення сталого миру.

Рецепт досягнення сталого миру для наших союзників: залученість США, підвищення ціни подальшої агресії для Росії та зміцнення України 

- резюмував глава МЗС.

Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом 09.07.25, 21:25 • 6715 переглядiв

Нагадаємо

10-11 липня у Римі відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України.

Келлог входить до складу делегації США, яка прибула на захід.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Рим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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