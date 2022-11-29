NASA отчиталось об успешном статусе миссии Artemis 1 на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Планируемые испытания в рамках миссии Artemis 1 на Луну проходят успешно. В настоящее время выполнено 31 из 124 базовых задач, сообщил руководитель миссии с NASA Майк Сарафин, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Во время брифина специалисты NASA сообщили, что статус миссии – "успешно". Кроме этого, они анонсировали выход корабля Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны 1 декабря и до ее приведения 11 декабря в Тихом океане.
По словам администратора агентства Билла Нельсона, NASA "с нетерпением" ожидает результатов испытания.
Напомним
В понедельник, 21 ноября, беспилотная капсула Orion достигла максимального удаления от Земли. На борту корабля находятся три испытательных манекена.
Добавим
16 ноября NASA успешно запустило миссию Artemis 1 к Луне. Ракета Space Launch System (SLS) и корабль Orion без экипажа стартовали в 1:47 ночи по восточному времени из космического центра Кеннеди во Флориде.
Целью Artemis 1 является возвращение астронавтов на Луну в 2025 году. Также агентство хочет исследовать и понять, как выжить в очень продолжительных космических миссиях перед миссией на Марс в 2030-х годах.