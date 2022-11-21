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Космічний корабель NASA Orion максимально наблизився до Місяця

Космічний корабель NASA Orion максимально наблизився до Місяця

Київ • УНН

 • 662998 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Місячна місія NASA Artemis I у понеділок здійснила монументальне досягнення: космічна капсула Orion пройшла на висоті близько 130 кілометрів над місячною поверхнею, передає УНН.

Деталі

Проліт відбувся о 7:44 ранку за східним часом і космічний корабель завершив роботу двигуна, необхідну для продовження своєї місії навколо Місяця.

"Незабаром Orion пролетів над Місяцем на висоті 130 кілометрів зі швидкістю 8210 кілометрів на годину", - йдеться у блозі космічного агентства США.

"Під час обльоту Місяця Orion знаходився на відстані понад 370 149 кілометрів від Землі".

Безпілотна місія Artemis I є 25-денною подорожжю навколо Місяця, щоб перевірити здатність NASA одного разу повернути туди астронавтів.

Очікується, що Orion пролетить понад 64 373 км за зворотним боком Місяця, що стане найбільшою відстанню, яку будь-коли долав космічний корабель, призначений для перевезення людей.

"Найбільша відстань Orion від Місяця буде 25 листопада о 15:53 ​​за центральним поясним часом на відстані понад 92 134 км", - повідомило NASA.

"Найбільша відстань Orion від Землі буде 28 листопада о 15:05 за центральним поясним часом на відстані понад 432 108 кілометрів.

Кінцева мета програми Artemis - зрештою створити місячний аванпост, який вперше в історії зможе постійно приймати астронавтів. Якщо ця частина програми буде успішною, NASA сподівається, що одного разу вона прокладе маршрут для місії на Марс.

Додамо

Незабаром NASA розпочне підготовку до Artemis II.

Очікується, що Artemis III відправить екіпаж на Місяць у 2025 році поруч із південним полюсом Місяця, місцем передбачуваної дослідницької бази NASA.

У разі успіху Artemis III стане першою посадкою на Місяць з екіпажем після останньої місії Аполлон у 1972 році та першої в історії, що доставила на Місяць жінку та темношкіру людину.

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