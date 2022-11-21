Космический корабль NASA Orion максимально приблизился к Луне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Лунная миссия NASA Artemis I в понедельник осуществила монументальное достижение: космическая капсула Orion прошла на высоте около 130 км над лунной поверхностью, передает УНН.
Детали
Пролет произошел в 7:44 утра по восточному времени и космический корабль завершил работу двигателя, необходимую для продолжения своей миссии вокруг Луны.
"Вскоре Orion пролетел над Луной на высоте 130 километров со скоростью 8210 километров в час", - говорится в блоге космического агентства США.
"При облете Луны Orion находился на расстоянии свыше 370 149 километров от Земли".
Беспилотная миссия Artemis I является 25-дневным путешествием вокруг Луны, чтобы проверить способность NASA однажды вернуть туда астронавтов.
Ожидается, что Orion пролетит более 64 373 км по обратной стороне Луны, что станет самым большим расстоянием, которое когда-либо преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.
"Наибольшее расстояние Orion от Луны будет 25 ноября в 15:53 по центральному поясному времени на расстоянии свыше 92 134 км", - сообщило NASA.
"Наибольшее расстояние Orion от Земли будет 28 ноября в 15:05 по центральному поясному времени на расстоянии свыше 432 108 километров.
Конечная цель программы Artemis – в конце концов создать лунный аванпост, который впервые в истории сможет постоянно принимать астронавтов. Если эта часть программы будет успешной, NASA надеется, что однажды она проложит маршрут для миссии на Марс.
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В скором времени NASA начнет подготовку к Artemis II.
Ожидается, что Artemis III отправит экипаж на Луну в 2025 году рядом с южным полюсом Луны, местом предполагаемой исследовательской базы NASA.
В случае успеха Artemis III станет первой посадкой на Луну с экипажем после последней миссии Аполлон в 1972 году и первой в истории, доставившей на Луну женщину и темнокожего человека.