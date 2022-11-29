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NASA відзвітувало про успішний статус місії Artemis 1 на Місяць

NASA відзвітувало про успішний статус місії Artemis 1 на Місяць

Київ • УНН

 • 920738 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Заплановані випробування у межах місії Artemis 1 на Місяць проходять успішно. Наразі виконано 31 з 124 базових завдань, повідомив керівник місії з NASA Майк Сарафін, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Під час брифінгу спеціалісти NASA повідомили, що статус місії - "успішно". Окрім цього, вони анонсували вихід корабля Orion на далеку ретроградну орбіту Місяця 1 грудня та до його приводнення 11 грудня у Тихому океані.

За словами адміністратора агентства Білла Нельсона, NASA "з нетерпінням" чекає на результати випробування.

Нагадаємо

У понеділок, 21 листопада, безпілотна капсула Orion досягла максимального віддалення від Землі. На борту корабля знаходяться три випробувальні манекени.

Додамо

16 листопада NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Ракета Space Launch System (SLS) та корабель Orion без екіпажу стартували о 1:47 ночі за східним часом з космічного центру Кеннеді у Флориді.

Метою Artemis 1 є повернення астронавтів на Місяць у 2025 році. Також агентство хоче дослідити та зрозуміти, як вижити у дуже тривалих космічних місіях перед місією на Марс у 2030-х роках.

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