Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений

В условиях войны авиационная отрасль играет критически важную роль в укреплении обороноспособности государства. В то же время научно-производственная фирма ООО "МС АВИА-ГРЕЙД", выполняющая сложнейшие заказы для нужд обороны, оказалась в центре обвинений в якобы легализации средств через сотрудничество с четырьмя поставщиками. В компании заявляют, что все закупки осуществлялись в соответствии с законом, имеют полное документальное подтверждение, однако никаких запросов или проверок не поступало, а выводы правоохранителей основываются не на проверенных фактах, а на фрагментах банковских выписок и предположениях, пишет УНН.

Детали

Недавно УНН разобрался в истории о том, почему два модернизированных вертолета потеряли вооружение – из-за технических споров, арестов и отсутствия слаженной государственной коммуникации. Как оказалось, ключевым барьером стали советские стандарты, по которым до сих пор оцениваются результаты современной модернизации. Впрочем, это лишь один из многих вызовов, с которыми сталкиваются украинские авиационные предприятия в условиях войны. Кроме борьбы с нормативной устарелостью, компаниям приходится еще и защищать свою репутацию – даже в ситуациях, когда речь идет об обычной хозяйственной деятельности.

Так, научно-производственную фирму ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" обвинили в якобы легализации средств через операции с четырьмя контрагентами. Основным "доказательством" по делу стало исследование, подготовленное Государственной налоговой службой Украины под руководством тогдашней и.о. руководителя ведомства Татьяны Кириенко. Документ подготовили в мае 2024 года по запросу Службы безопасности Украины. В то же время в компании заявляют, что речь шла об обычной хозяйственной деятельности, все операции документально подтверждены, а никаких запросов или проверок со стороны контролирующих или правоохранительных органов не поступало.

Мы закупаем около 6-7 тыс. позиций комплектующих – от заклепок и резинотехнических изделий до крупных агрегатов. Стандартные мелкие комплектующие не требуют тендера, потому что есть в свободном доступе. Их легко найти через интернет, и есть поставщики, которые годами специализируются на таких категориях товаров. Зато крупные изделия, так называемые "тяжелые агрегаты" – узловые части для вертолетов – сложная продукция, которую в свободном доступе не найдешь. Такие позиции мы выставляем через ProZorro, чтобы видеть потенциальных поставщиков еще на этапе отбора - пояснили в ООО НПФ «МС АВИА-ГРЕЙД».

Все закупки проходят полный тендерный процесс: собираются коммерческие предложения, сравниваются условия, и по критериям цены, качества и сроков выбирается поставщик. После этого компания не вмешивается в дальнейшую деятельность контрагента – где и как он покупает продукцию и уплачивает налоги относится к его зоне ответственности. Основная задача заказчика – получить качественную продукцию вовремя и по оптимальной цене. Вся поставленная продукция проходит входной контроль и в случае необходимости возвращается поставщику.

Из четырех компаний, сотрудничество с которыми трактовалось как легализация средств, две были выбраны по результатам внутреннего тендера – мы собрали документы, получили коммерческие предложения и определили победителя. Еще две компании прошли процедуру открытого тендера через систему ProZorro, где мы зарегистрированы как заказчик и регулярно публикуем технические требования к продукции. После отбора победителя инженеры согласовывают технические детали, заключается договор, и начинается обычная хозяйственная работа − комментируют в компании «МС АВИА-ГРЕЙД».

В "МС АВИА-ГРЕЙД" объясняют, что после победы в тендере поставщик предоставляет полный пакет документов: справки о несудимости, отсутствии налоговой задолженности, антикоррупционные декларации и обновленное коммерческое предложение. Все это прилагается к договору.

В компании отмечают, что стремятся максимально перевести закупки в открытый формат через систему ProZorro, но для авиационной сферы это не всегда просто. Агрегаты и узловые части – сложные технические изделия, которых нет в свободном доступе. Поиск поставщиков требует времени, технической экспертизы и слаженной работы инженеров, которые согласовывают спецификации, оценивают условия и организуют поставки.

Что касается финансирования, обычно используется модель с 50% предоплаты и окончательным расчетом после поставки. В случаях, когда товар есть в наличии, поставщики иногда соглашаются на отгрузку без предварительной оплаты. Если же конечный заказчик задерживает финансирование, компания договаривается об отсрочке – товар передают в долг, а оплата осуществляется впоследствии. Поэтому отдельная задолженность перед поставщиками может существовать, однако все обязательства выполняются вовремя. Процессы остаются контролируемыми, а работа предприятия – стабильной и слаженной. В случае с четырьмя контрагентами, фигурирующими в деле, продукция была поставлена, а оплата за нее – полностью осуществлена. Дальнейшее использование средств поставщиками, в том числе вопросы их отчетности или уплаты налогов, не относятся к компетенции "МС АВИА-ГРЕЙД" и не могут быть предметом ответственности заказчика.

В контексте обвинений в легализации средств к нам не поступало никаких запросов о предоставлении документов или объяснений. Мы не получали обращений по выяснению обстоятельств, действительно ли были такие поставщики, осуществлялись ли отгрузки, существуют ли товарно-транспортные накладные − обращают внимание в ООО НПФ «МС АВИА-ГРЕЙД».

В компании объясняют, что вместо запросов или проверок были использованы банковские выписки – только из одного банка и только частично, без полного охвата финансовых операций. В одних случаях было учтено 50% оплаты, в других – 30%, еще где-то – 20% или чуть больше. Эти фрагменты объединили, и на их основании сделали вывод о якобы отсутствии документального подтверждения оплаты и поставки продукции.

Вместе с тем, как отмечают в "МС АВИА-ГРЕЙД", в ситуации в целом не было учтено, что упомянутые компании не зарегистрированы плательщиками НДС и, согласно законодательству, не обязаны формировать налоговые накладные до завершения налогового года. Из-за этого в профильных реестрах могут отсутствовать соответствующие записи, что стало основанием для ошибочного вывода об отсутствии товарооборота – несмотря на то, что речь идет лишь о финансовых транзакциях, зафиксированных в выписках банка, переданных СБУ.

Суть обвинения сводится к тому, что якобы наши контрагенты не уплатили налоги. Но мы не обязаны это контролировать – это не наша функция. Мы не являемся контролирующим органом и не можем вмешиваться в деятельность поставщиков. Наша задача – вовремя получить качественный товар по оптимальной цене - подчеркивают в компании.

В "МС АВИА-ГРЕЙД" подчеркивают, что не осуществляют никаких бестоварных операций: все сделки подтверждены полным пакетом первичной документации – товарными накладными, транспортными сопроводительными документами и т.д.

При этом в компании акцентируют: любые действия контрагентов после получения оплаты – подача отчетности или уплата налогов – не являются сферой ответственности заказчика, если он не имеет контроля над соответствующими компаниями. И в материалах дела нет ни одного доказательства, что "МС АВИА-ГРЕЙД" имела такой контроль над четырьмя контрагентами.

Таким образом, сделанные выводы основываются не на проверенных фактах, а на формальных предположениях. В компании считают, что подобный подход не только юридически уязвим, но и создает репутационное давление на бизнес, который работает открыто и выполняет критически важные задачи в интересах обороны страны.

Подытоживая, в "МС АВИА-ГРЕЙД" отмечают, что ситуация является следствием поверхностного анализа и отсутствия надлежащего диалога со стороны контролирующих органов. Компания действует в рамках закона, прозрачно проводит закупки, выполняет все договорные обязательства и готова защищать свою позицию, предоставляя полную документальную базу. В таких условиях возникает вопрос, почему внимание сосредоточено не на фактах, а на налоговом поведении третьих лиц, которое компания не обязана контролировать. По мнению предприятия, подобные ситуации должны рассматриваться с учетом отраслевой специфики, а государственный надзор – базироваться на реальных данных, а не формальных конструкциях, особенно в условиях войны.

Напомним

Два украинских вертолета Ми-8МТ были модернизированы компанией "МС АВИА-ГРЕЙД" в рамках государственного контракта, на них установили системы вооружения, защиты, бортовую электронику, фермы балочных держателей, а также комплексы АДРОС КТ и КУВ, обеспечивающие защиту от управляемых ракет. Оборудование закупалось через Prozorro и прошло военную приемку. Один из вертолетов успешно налетал более 80 часов в боевых условиях без каких-либо технических замечаний, другой находился на боевом дежурстве. После исчерпания межремонтного ресурса и передачи машин на капремонт установленное вооружение было демонтировано, а впоследствии арестовано по решению суда – несмотря на то, что техника соответствовала действующим украинским стандартам. Компанию-исполнителя к рекламационным процедурам не допустили, что делает невозможным выполнение гарантий. Причиной признания оборудования "неаутентичным" стало сравнение его с советско-российскими ГОСТами, а не с украинскими техническими условиями. Ситуация вызвала значительный резонанс из-за угрозы потери боеспособности техники во время войны.