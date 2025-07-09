Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы

Ситуация вокруг результатов конкурса по отбору руководителя Бюро экономической безопасности получила значительную общественную огласку. Кабмин отказался назначать на должность кандидата, определенного Комиссией по отбору директора БЭБ. Юрист Владимир Богатырь в комментарии УНН указывает на глубокие системные ошибки и риски для нацбезопасности от создания органов с "иностранными элементами".

Ситуация, сложившаяся вокруг назначения руководителя БЭБ, указывает на системные ошибки при формировании государственной правовой политики в правоохранительной сфере. Сейчас необходимо признать, что создание вспомогательных органов с иностранным элементом приводит к очевидным рискам в сфере национальной безопасности. Уместные замечания СБУ были восприняты Правительством - подчеркивает юрист.

Замечания СБУ, о которых говорит юрист, касаются отобранного комиссией кандидата Александра Цивинского — руководителя третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Письмо, направленное СБУ в Комиссию, содержало гриф "для служебного пользования". Однако ранее медиа писали о том, что отец Александра Цивинского якобы живет в россии. По данным журналистов, его отец проходил службу в СССР и после 1991 года остался в России, где сейчас может получать пенсию. Один из членов Комиссии Юрий Пономаренко подтвердил, что Служба безопасности сообщила о родственных связях с гражданами рф у трех кандидатов. Следует отметить, что "за" представление на назначение на должность Цивинского на финальном этапе конкурса проголосовали только иностранные члены Комиссии.

Юрист Владимир Богатырь считает, что проведение подобных конкурсов себя не оправдало.

Проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы, а политическое влияние лишь усилилось и на сегодня является наибольшим за время независимости. Конкурсные комиссии, общественные советы и международные эксперты дискредитировали процесс отбора. Это и случаи откровенного саботажа, направленного на срыв конкурса, и недостатки законодательного регулирования, и кандидаты с сомнительной репутацией, и неоднозначность регламентации сроков и полномочий конкурсной комиссии, и много других проблем - пояснил юрист.

Богатырь отметил, что БЭБ лишь один из органов, которые были созданы по инициативе извне и не способны эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

"БЭБ, который создавался для обеспечения экономической безопасности, быстро приобрел те же пороки, что и ГБР или НАБУ. По моему мнению, сегодня существует много вопросов относительно конституционности создания как БЭБ, так и ГБР, НАБУ, АРМА, ВАКС. Напомню, ранее КСУ высказался относительно незаконности назначения руководителя НАБУ.

Эти структуры априори не могут эффективно осуществлять правоохранительные функции, поэтому между ними постоянно возникают споры относительно подследственности дел, которые они расследуют. Часть руководства – это иностранцы, которые были "импортированы" из других стран, где в отношении них расследуются уголовные производства. Поэтому констатируем отсутствие независимости и эффективности", - отметил юрист и добавил, что и в украинском Правительстве ситуация с коррупцией не лучше, напомнив, что одного из вице-премьеров обвиняют в коррупции.

Вся борьба с коррупцией, которую декларировали псевдореформаторы, привела к худшему уровню коррупции за всю историю страны. Следовательно, только признание этих ошибок и ликвидация широкого разнообразия новосозданных правоохранительных органов может улучшить ситуацию - считает Богатырь.

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