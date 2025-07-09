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Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
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Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
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Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи

Київ • УНН

 • 3192 перегляди

Кабмін відмовився призначати кандидата на посаду керівника БЕБ, обраного Комісією. Юрист Володимир Богатир вказує на системні помилки та ризики для нацбезпеки від створення органів з «іноземними елементами».

Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи

Ситуація довкола результатів конкурсу з добору керівника Бюро економічної безпеки набула значного суспільного розголосу. Кабмін відмовився призначати на посаду кандидата визначеного Комісією з добору директора БЕБ. Юрист Володимир Богатир у коментарі УНН вказує на глибокі системні помилки та ризики для нацбезпеки від створення органів з "іноземними елементами".

Ситуація, яка склалась навколо призначення керівника БЕБ вказує на системні помилки при формуванні державної правової політики в правоохоронній сфері. Наразі необхідно визнати, що створення допоміжних органів з іноземним елементом призводить до очевидних ризиків у сфері національної безпеки. Слушні зауваження СБУ були сприйняті Урядом

- наголошує юрист.

Зауваження СБУ про які говорить юрист стосуються відібраного комісією кандидата Олександра Цивінського — керівника третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Лист надісланий СБУ до Комісії містив гриф "для службового користування". Однак раніше медіа писали про те, що батько Олександра Цивінського нібито живе в росії. За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після 1991 року залишився у росії, де нині може отримувати пенсію. Один з членів Комісії Юрій Пономаренко підтвердив, що Служба безпеки повідомила про родинні зв’язки з громадянами рф у трьох кандидатів. Слід зауважити, що "за" подання на призначення на посаду Цивінського на фінальному етапі конкурсу проголосували тільки іноземні члени Комісії.

Юрист Володимир Богатир вважає, що проведення подібних конкурсів себе не виправдало.

Проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи, а політичний вплив лише посилився і на сьогодні є найбільшим за часи незалежності. Конкурсні комісії, громадські ради та міжнародні експерти дискредитували процес відбору. Це й випадки відвертого саботажу спрямованим на зрив конкурсу, й недоліки законодавчого регулювання, й кандидати із сумнівною репутацією, й неоднозначність регламентації строків та повноважень конкурсної комісії й багато інших проблем

- пояснив правник.

Богатир зауважив, що БЕБ лише один з органів, які були створені за ініціативи ззовні і не здатні ефективно виконувати поставлені перед ними завдання.

"БЕБ, який створювався для забезпечення економічної безпеки, швидко набув тих самих вад, що й ДБР чи НАБУ.  На мою думку, сьогодні існує багато питань щодо конституційності створення як БЕБ, так і ДБР, НАБУ, АРМА, ВАКС. Нагадаю раніше КСУ висловився щодо незаконності призначення керівника НАБУ. 

Ці структури апріорі не можуть ефективно здійснювати правоохоронні функції, отже між ними постійно виникають суперечки щодо підслідності справ, які вони розслідують. Частина керівництва, це іноземці, яких було "імпортовано" з інших країн, де щодо них розслідуються кримінальні провадження. Тому констатуємо відсутність незалежності та ефективності", - зауважив юрист та додав, що і в українському Уряді ситуація з корупцією не краща, нагадавши, що одного з віцепрем’єрів обвинувачують у корупції.

Вся боротьба з корупцією, яку декларували псевдореформатори, призвела до найгіршого рівня корупції за всю історію країни. Отже, лише визнання цих помилок та ліквідація широкого розмаїття новостворених правоохоронних органів може покращити ситуацію

- вважає Богатир.

Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ? 08.07.25, 18:56 • 223082 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Україна
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