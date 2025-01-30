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ESA підписало контракт щодо першого європейського місячного модуля Argonaut

ESA підписало контракт щодо першого європейського місячного модуля Argonaut

Київ • УНН

 • 26343 перегляди

Thales Alenia Space очолить консорціум з розробки місячного посадкового модуля Argonaut для ESA. Модуль планують доставити у 2030 році для першої місії ArgoNET, що відбудеться у 2031 році.

Європейське космічне агентство (ESA) підписало контракт із компанією Thales Alenia Space в Італії, згідно з яким вона очолить європейські аерокосмічні компанії у створенні Argonaut Lunar Descent Element, першого місячного модуля ESA, повідомили в агентстві у четвер, пише УНН.

Деталі

Як вказано, компанія Thales Alenia Space в Італії очолюватиме європейський консорціум зі створення місячного посадкового модуля; решта основної команди включає Thales Alenia Space у Великій Британії та Франції, а також OHB.

Команда, як повідомляється, поставить Argonaut Lunar Descent Element у 2030 році для першої оперативної місії ArgoNET, що очікується у 2031 році.

До кінця 2026 року має бути обрано промисловий консорціум, відповідальний за використання першого Lunar Descent Element.

З початку наступного десятиліття космічний корабель, як зазначається, почне виконувати регулярні місії на Місяць. Вони можуть доставляти інфраструктуру, наукові інструменти, марсоходи, демонстратори технологій і життєво важливі ресурси для астронавтів на поверхні Місяця, такі як їжа, вода та повітря.

Космічний корабель для місії Argonaut складається з трьох основних компонентів: місячного посадкового модуля, який забезпечує політ на Місяць і посадку на ціль, корисного навантаження та вантажної платформи, яка виступає як інтерфейс між посадковим модулем та корисним навантаженням.

"Argonaut зможе пережити суворі місячні ніч і день протягом п’яти років, забезпечуючи ключову можливість для сталого дослідження Місяця", - ідеться у повідомленні.

Argonaut, як вказано, є одним із вкладів Європи у міжнародні місячні програми, зокрема, у програму NASA Artemis та комерційні послуги з місячних посадкових модулів, що сприяють створенню постійної та стійкої присутності людини на Місяці.

"Підписання контракту Argonaut є поворотним моментом для європейських амбіцій з дослідження Місяця", - сказав Даніель Нойшвандер, директор ESA з пілотованих та роботизованих досліджень.

"Цей перший у своєму роді європейський місячний модуль демонструє прихильність ESA до розвитку наших промислових можливостей у дослідженні далекого космосу. Argonaut дозволить Європі зробити значний внесок у міжнародне партнерство, одночасно прокладаючи шлях до стійкої присутності людини на Місяці. Європа перебуває на шляху до Місяця та проклала шлях до європейської автономії у дослідженні", - додав він.

NASA відзвітувало про успішний статус місії Artemis 1 на Місяць29.11.22, 11:18 • 920738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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yevropeiske-kosmichne-ahentstvoЄвропейське космічне агентство
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