Телескоп Джеймса Вебба обнаружил скрытые галактики в протокластере Spiderweb
Киев • УНН
Космический телескоп Джеймса Уэбба преодолел препятствия космической пыли и нашел новые галактики в протокластере Spiderweb. Объект находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли.
Благодаря возможностям космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) удалось преодолеть препятствия космической пыли и найти в объекте ранней Вселенной новые галактики.
Передает УНН со ссылкой на EFE.
Группа исследователей из Канарского института астрофизики (IAC) в сотрудничестве с другими международными институтами сумела найти новые галактики в протокластере Spiderweb.
Открытие стало возможным благодаря использованию космического телескопа Джеймса Уэбба, который является проектом космического агентства США (НАСА); Европа (ЕКА) и Канада (CSA). В инфракрасном диапазоне преодолены препятствия космической пыли - ранее эта пыль действовала как завеса, мешавшая исследователям видеть дальше. В Spiderweb были обнаружены ранее недоступные регионы звездообразования.
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Исследование было опубликовано в двух статьях в Astrophysical Journal.
Справка
Протоскопление Spiderweb - является объектом ранней Вселенной. Его свет прошел более 10 000 миллионов лет, чтобы достичь Земли, и демонстрирует формирующееся скопление галактик, которое состоит из более чем ста известных галактик, объясняет Институт астрофизики Канарских островов (IAC).
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