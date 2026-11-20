Джерело: ESA/BepiColombo/MTM

Після більш ніж восьмирічної подорожі та подолання приблизно 9,66 млрд км спільна європейсько-японська космічна місія прибула до Меркурія і готується вийти на орбіту навколо цього крихітної, малодослідженої планети. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Місія BepiColombo стане лише другою в історії, яка облетить першу від Сонця та найменшу планету Сонячної системи, коли у суботу, 21 листопада, диспетчери польоту включать двигуни космічного апарату та виведуть його на орбіту.

Для дослідників місія вартістю 1,6 мільярда євро - це найкраща на сьогодні надія зрозуміти, як Меркурій утворився так близько до Сонця, чому у нього є магнітне поле і з чого складається замерзла крига, яка ховається в постійно затінених кратерах планети.

"Ми дуже раді, ми довго чекали", - сказала професорка Емма Банс з Університету Лестера, яка працювала над проєктом 20 років.

Досягнення Меркурія пов'язані з надзвичайними труднощами. Оскільки планета знаходиться поблизу центру Сонячної системи, космічні апарати розганяються під дією гравітації Сонця і більшість часу змушені гальмувати, щоб уникнути прямого прольоту повз. "Це дуже складна і важка місія", - сказала Банс, головний дослідник приладу під назвою рентгенівський спектрометр для візуалізації Меркурія (MIXS), який аналізуватиме геохімічний склад поверхні планети.

Джерело: ESA/BepiColombo/MTM

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Пройдуть кілька місяців, перш ніж вчені зможуть розпочати спостереження за Меркурієм. На початку грудня космічний апарат розділиться на два орбітальні апарати: один європейський, інший японський, які будуть маневрувати на різні полярні орбіти навколо планети. Наукові операції мають розпочатися у квітні наступного року.

Європейський зонд, що отримав назву Mercury Planetary Orbiter (MPO), картуватиме поверхню і склад планети з високою роздільною здатністю, а також вивчатиме її внутрішню будову, щоб пролити світло на її незвичайно велике ядро. Його японський партнер виміряє магнітне поле планети та її натрієву екзосферу – надзвичайно тонкий шар газу та атомів, що оточує планету. Меркурій всього на 50% більше Місяця, але має вчетверо більшу масу. Одне з питань, яке буде досліджено під час місії, — чому ця порода така щільна.

Професор Герайнт Джонс, провідний науковий керівник проєкту BepiColombo в Європейському космічному агентстві (ESA), сказав, що очікування на наукові результати підтримувало ентузіазм усіх учасників протягом восьмирічної подорожі космічного апарату.

"Ми очікуємо дізнатися дуже багато нового, використовуючи більш потужні прилади на двох космічних апаратах для вивчення всіх аспектів планети - її внутрішньої будови, поверхні і навколишнього простору", - сказав він.

Меркурій – планета крайнощів. Цей крихітний світ обертається навколо своєї осі за 58 земних днів, а це означає, що у будь-якій точці його поверхні може бути денне світло протягом трьох місяців, а потім ніч протягом трьох місяців. Відстань від Землі до Меркурія становить трохи більше третини відстані від Землі — лише приблизно 57,9 млрд км. Вдень температура поверхні досягає 450°C, а вночі опускається до -180°C.

Джонс сказав: "Окрім камер, що охоплюють широкий діапазон довжин хвиль для вивчення поверхні, ми "пробуватимемо" гази навколо планети, визначатимемо магнітне поле, досліджуватимемо її внутрішню структуру за допомогою надчутливих приладів і складатимемо карту всієї планети за допомогою лазера".

Очікується, що космічні апарати будуть обертатися навколо Меркурія близько трьох років, після чого у них закінчиться паливо, вони втратять висоту і врешті вріжуться в поверхню. "На жаль, вони не повернуться", - сказала Банс.

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