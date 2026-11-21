Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за тиждень "відмінусували" 4333 російських військових. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

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Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ продовжують нарощувати свою результативність на полі бою. Попередній рекорд, який протримався два тижні, вони замінили новим досягненням: лише за 7 днів "відмінусували" 4333 російських військових - йдеться у повідомленні.

За верифікованими даними спецпідрозділу:

2838 окупантів - убито;

1495 - поранено.

Нагадаємо

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1730 російських військових. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 634 860 осіб.