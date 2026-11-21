За неделю спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины "минуснули" 4333 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ продолжают наращивать свою результативность на поле боя. Предыдущий рекорд, продержавшийся две недели, они заменили новым достижением: всего за 7 дней "минуснули" 4333 российских военнослужащих - говорится в сообщении.

По верифицированным данным спецподразделения:

2838 оккупантов - убиты;

1495 - ранены.

Напомним

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили еще 1730 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 634 860 человек.