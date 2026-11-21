"Альфа" СБУ обновляет рекорды: за неделю ликвидировано более 4,3 тысячи оккупантов
Киев • УНН
Спецназовцы "Альфы" за 7 дней ликвидировали 2838 и ранили 1495 российских военнослужащих. Это новый рекорд подразделения.
За неделю спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины "минуснули" 4333 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ продолжают наращивать свою результативность на поле боя. Предыдущий рекорд, продержавшийся две недели, они заменили новым достижением: всего за 7 дней "минуснули" 4333 российских военнослужащих
По верифицированным данным спецподразделения:
- 2838 оккупантов - убиты;
- 1495 - ранены.
Напомним
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили еще 1730 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 634 860 человек.