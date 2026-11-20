Європейці створили потужну машину для запуску десятків дронів – вона може використовувати українську зброю
Київ • УНН
GDELS і Auterion представили Eagle V 6x6 із пусковими установками для 32 перехоплювачів або 64 ударних і розвідувальних дронів. Платформа потенційно сумісна з українськими безпілотниками SkyFall.
Європейська компанія GDELS спільно з німецькою Auterion представила нову бойову машину на базі Eagle V 6x6, здатну запускати десятки безпілотників та захищатися від ворожих FPV-дронів. Платформа потенційно сумісна з українськими розробками, зокрема дронами компанії SkyFall. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на hartpunkt, пише УНН.
Деталі
Нова модифікація Eagle V 6x6 отримала вертикальні пускові установки Nemyx VLS, які дозволяють застосовувати ударні, розвідувальні безпілотники та дрони-перехоплювачі.
Залежно від конфігурації машина може перевозити до 32 перехоплювачів або 64 розвідувальних чи ударних дронів. Передбачена також можливість комбінування різних типів безпілотників.
Для самозахисту платформу оснастили бойовим модулем MIDGARD 134 із 7,62-мм кулеметом Dillon Aero M134D Minigun, ефективна дальність якого становить близько 600 метрів.
Які українські дрони можна використовувати
Система має радіолокаційну станцію з круговим оглядом, оптико-електронні сенсори та додатковий захист із сіток. Це дозволяє протидіяти, зокрема, так званим "дронам-ждунам", які очікують появи цілі.
Серед потенційних українських безпілотників для Eagle V 6x6 експерти називають 10-дюймові FPV-дрони Shrike, перехоплювачі P1-Sun та ударні Thor Hammer від компанії SkyFall.
Водночас їхню сумісність із пусковими установками ще необхідно підтвердити.
Розробники позиціонують Eagle V 6x6 як мобільну платформу, здатну одночасно виконувати ударні завдання та забезпечувати протиповітряну оборону.
Україна вдарила по Кримському мосту без Starlink за допомогою летючих модемів - FT19.11.26, 03:22 • 21754 перегляди