Европейская компания GDELS совместно с немецкой Auterion представила новую боевую машину на базе Eagle V 6x6, способную запускать десятки беспилотников и защищаться от вражеских FPV-дронов. Платформа потенциально совместима с украинскими разработками, в частности с дронами компании SkyFall. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на hartpunkt, пишет УНН.

Детали

Новая модификация Eagle V 6x6 получила вертикальные пусковые установки Nemyx VLS, которые позволяют применять ударные, разведывательные беспилотники и дроны-перехватчики.

В зависимости от конфигурации машина может перевозить до 32 перехватчиков или 64 разведывательных либо ударных дронов. Также предусмотрена возможность комбинирования различных типов беспилотников.

Для самозащиты платформу оснастили боевым модулем MIDGARD 134 с 7,62-мм пулемётом Dillon Aero M134D Minigun, эффективная дальность которого составляет около 600 метров.

Какие украинские дроны можно использовать

Система имеет радиолокационную станцию с круговым обзором, оптико-электронные сенсоры и дополнительную защиту из сеток. Это позволяет противодействовать, в частности, так называемым "дронам-ждунам", которые ожидают появления цели.

Среди потенциальных украинских беспилотников для Eagle V 6x6 эксперты называют 10-дюймовые FPV-дроны Shrike, перехватчики P1-Sun и ударные Thor Hammer от компании SkyFall.

В то же время их совместимость с пусковыми установками ещё необходимо подтвердить.

Разработчики позиционируют Eagle V 6x6 как мобильную платформу, способную одновременно выполнять ударные задачи и обеспечивать противовоздушную оборону.

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