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На території рф впав іранський безпілотник Mohajer-6: що відомо

На території рф впав іранський безпілотник Mohajer-6: що відомо

Київ • УНН

 • 20009 перегляди

Іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, оснащений бомбами Ghaem-5, розбився в росії поблизу лінії фронту.

На території росії, поблизу лінії фронту впав іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6. БПЛА був оснащений авіабомбами Ghaem-5. Деталі інциденту повідомляє Defence Express, пише УНН

Зазначається, що про падіння іранського безпілотника в курській області першими повідомили місцеві tg-канали. Однак, згодом кадри БПЛА, що впав, були видалені.

Однак, експерти встигли зафіксувати, що безпілотник мав бортовий номер ER-858, та був оснащений, авіабомбами Ghaem, які в залежності від висоти польоту можуть знищувати цілі на відстані від 12 до 20 кілометрів.

Як пише Defence Express, раніше ворог використовував Mohajer-6 передусім у небі над Чорним морем для розвідки, коригування ударів по південно-західному узбережжю, а також з метою запобігання атакам на свої кораблі.

Падіння іранського дрону над суходолом рф може означати, що ворог реалізує плани використання цих безпілотників для підтримки своїх наступальних дій на Харківщині або ж й навіть для завдання ударів по Сумщині. І також, звичайно, проведення розвідки та спостереження.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що рф оснащує свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва.

"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".

Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені.

Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво. Інформація про виробників та країни-походження наразі встановлена та передана органам досудового розслідування", - зазначив Рувін.

Майже 300 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва фахівці КНДІСЕ виявили у північнокорейських ракетах - Олександр Рувін20.05.24, 10:13 • 22929 переглядiв

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