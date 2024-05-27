На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

На территории россии, вблизи линии фронта упал иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6. БПЛА был оснащен авиабомбами Ghaem-5. Детали инцидента сообщает Defence Express, пишет УНН.

Отмечается, что о падении иранского беспилотника в курской области первыми сообщили местные tg-каналы. Однако, впоследствии кадры упавшего БПЛА были удалены.

Однако, эксперты успели зафиксировать, что беспилотник имел бортовой номер ER-858, и был оснащен, авиабомбами Ghaem, которые в зависимости от высоты полета могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 километров.

Как пишет Defence Express, ранее враг использовал Mohajer-6 прежде всего в небе над Черным морем для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на свои корабли.

Падение иранского дрона над сушей рф может означать, что враг реализует планы использования этих беспилотников для поддержки своих наступательных действий на Харьковщине или даже для нанесения ударов по Сумщине. И также, конечно, проведения разведки и наблюдения.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что рф оснащает свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены.

Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство. Информация о производителях и страны-происхождения пока установлена и передана органам досудебного расследования", - отметил Рувин.

Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин