На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
chyornoe-moreЧерное море
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  42635 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  53107 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  55008 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  70450 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  71996 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  69493 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  111113 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  113598 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  113096 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
26 мая 2024, 10:37  •  172807 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Новости по теме
На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

  •  6242 просмотра
Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

  •  6798 просмотра
Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

  •  6999 просмотра
Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

  •  8391 просмотра
Из оккупации вернули еще одного ребенка

Из оккупации вернули еще одного ребенка

  •  7641 просмотра
Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

  •  8340 просмотра
табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

  •  7007 просмотра
Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

  •  6574 просмотра
"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

  •  8219 просмотра
В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

  •  7330 просмотра

Популярные

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

  •  38839 просмотра
В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ

  •  33140 просмотра
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

  •  84523 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

  •  27262 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  110659 просмотра

Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  110659 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  111095 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  113579 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  172790 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  266328 просмотра

На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

Иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, оснащенный бомбами Ghaem-5, разбился в России вблизи линии фронта.

Война •   •  6242 просмотра
На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно

Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

Четыре человека получили ранения в результате российского удара по промышленной зоне в Холодногорском районе Харькова, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Война •   •  6798 просмотра
Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

Генеральная прокуратура планирует обжаловать решение суда о закрытии дела против бывших сотрудников «Беркута» по сроку давности, ссылаясь на систематические затягивания со стороны защиты с целью срыва судебного процесса.

политика •   •  6999 просмотра
Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела в отношении силовиков, которые разогнали Майдан в 2013 году

Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

В результате российской атаки есть "прилет" в промзону Харькова, детали по пострадавшим все еще уточняются.

Общество •   •  8391 просмотра
Взрывы в Харькове: есть "прилет" в промзону, информация о пострадавших уточняется

Из оккупации вернули еще одного ребенка

11-летний мальчик воссоединился со своей матерью после возвращения с временно оккупированной территории вблизи Мариуполя, где он жил с пожилой родственницей более 2 лет.

Общество •   •  7641 просмотра
Из оккупации вернули еще одного ребенка

Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

Украина нуждается по меньшей мере в семи дополнительных комплексах ПВО Patriot, в том числе два для Харькова, чтобы защититься от более 3000 управляемых бомб, которые россия ежемесячно использует против Украины.

Война •   •  8340 просмотра
Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

Бывший министр образования Украины дмитрий табачник, осужденный в Украине за государственную измену, баллотируется в оккупационный парламент Крыма.

Криминал и ЧП •   •  7007 просмотра
табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму

Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

Композитор компании The Walt Disney и автор песен к мюзиклу "Мэри Поппинс" Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет из-за "возрастной болезни".

Новости Мира •   •  6574 просмотра
Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Война •   •  8219 просмотра
"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр

ВС ВС Украины предупредили о запуске КАБ в Харьковской области.

Война •   •  7330 просмотра
В Харькове "прилеты", предварительно в центре города - мэр