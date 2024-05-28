Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы

Иранский беспилотник Mohajer-6, который разбился в Курской области РФ, вероятно, нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на слова военного эксперта Юлиана Репке, который комментировал видеозапись с места падения, передает УНН.

Детали

Издание отметило, что, вероятно дрон должен был атаковать территорию Сумской области, но не долетел до и упал.

По мнению эксперта Репке, использование таких авиабомб может свидетельствовать о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно