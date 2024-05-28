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Bild: Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы
Иран впервые поставил России современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в Курской области России при попытке атаковать Сумскую область Украины, что свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.
Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"
Ночью подразделение роты противовоздушной обороны "Восток" сбило вражеский беспилотник над Днепром.
Еще плюс 1460 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 503 800 человек личного состава и 7692 танка.
Враг нанес ракетный удар по Николаевской области, три человека погибли
Три человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних, в результате российского ракетного обстрела гражданских объектов в Снигиревке Николаевской области.
Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ
Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по законным военным целям в России и призывает союзников по НАТО снять ограничения на использование Украиной западного оружия для таких ударов.
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области
За минувшие сутки российские войска 303 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, беспилотников, РСЗО и артиллерии по 8 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.
Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины
Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в 2024 году на поддержку коалиции беспилотников в Украине и усиление собственной армии беспилотников.
Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса
Кабинет Министров Украины запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона о борьбе с лудоманией.
Папа Римский выругался на заседании епископов
Папа Франциск употребил ненормативную лексику для обозначения гомосексуализма во время частной встречи с епископами, на которой обсуждался вопрос допуска открытых геев к обучению в духовных семинариях.