россия укрепляет курскую область и стягивает технику - Reuters

россия перебросила дополнительные танки, артиллерию и ракетные системы в южную часть курской области и ввела антитеррористические меры в приграничных районах, реагируя на неожиданное вторжение украинских военных.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

россия перебросила дополнительные танки, артиллерию и ракетные системы в южную часть курской области и ввела антитеррористические меры в приграничных регионах, реагируя на неожиданное вторжение украинских военных.

Новым свидетельством разрушений, вызванных украинским контрнаступлением, стало видео, опубликованное в социальных сетях и проверенное Reuters, которое показало колонну из примерно 15 сгоревших российских военных грузовиков, расположенных вдоль дороги в курской области, некоторые из которых содержали тела погибших.

В субботу утром российские информационные агентства сообщили, что Национальный антитеррористический комитет ввел антитеррористические меры в курской, брянской и белгородской областях.

Это решение, принятое главой ФСБ Александром Бортниковым, стало ответом на "беспрецедентную попытку Украины дестабилизировать ситуацию в этих регионах".

По данным росзмі, меры включают возможное переселение жителей, ограничения на транспорт, усиление охраны чувствительных объектов и прослушивание телефонных разговоров.

Через два дня после того, как начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об остановке наступления, министерство обороны России заявило, что его силы "продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины".

По сообщению агентства "Интерфакс", россия направляет колонны подкрепления с реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией и танками.

Бен Барри, аналитик сухопутной войны в Международном институте стратегических исследований, отметил, что хотя стратегические цели Украины пока не полностью понятны, ей удалось выявить слабые места России и изменить общепринятое представление о войне, которое утверждало, что ни одна из сторон не может продвинуться без значительных потерь.

Они достигли определенной степени неожиданности, что указывает на недостаточную способность россии проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку - сказал он в телефонном интервью.

Напомним,

Вооруженные силы Украины, вероятно, зашли в еще одно село в курской областии перед Суджей. Соответствующее видео обнародовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.